США накрыли массовые беспорядки из-за гибели афроамериканца: фото из крупных городов

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировала массовые беспорядки в ряде крупных городов США.

Как сообщает AP, протесты прошли в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас) (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Они сопровождаются столкновениями протестующих с полицией, задержаниями и актами вандализма. В частности, были сожжены несколько автомобилей.

В четверг подобные акции протеста состоялись в Финиксе (штат Аризона) и Денвере (штат Колорадо).

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Как сообщал OBOZREVATEL, гибель 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала массовые беспорядки после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

Ночью 29 мая участники массовых протестов в Миннеаполисе подожгли отделение полиции.

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