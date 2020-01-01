Главная Новости
1 января • обновлено в 13:19
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

США начнут войну с Ираном? Трамп дал ответ

840
Читать материал на украинском

США не намерены развязывать войну с Ираном, несмотря на то, что перед этим Белый дом пригрозил Тегерану серьезными последствиями.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.Так, это прозвучало во время общения с журналистами в своем гольф-клубе Mar-a-Lago во Флориде, передает Reuters.

Новости
Поставляла оружие в Иран: СБУ накрыла опасную преступную группировку. Фото

Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Газета.Ру"

"Хочу ли я этого? Я хочу мира. Мне нравится мир. И Иран должен хотеть мира больше, чем кто-либо. Так что я не вижу, чтобы это произошло", – сказал американский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иране в результате протестов из-за объявленного правительством роста цен на топливо на 200% погибли от 180 до 450 человек.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Угроза Третьей мировой войны" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Угроза Третьей мировой войны
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Трамп не вояка, он бизнесмен. Очень хороший бизнесмен.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги