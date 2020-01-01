США начнут войну с Ираном? Трамп дал ответ

США не намерены развязывать войну с Ираном, несмотря на то, что перед этим Белый дом пригрозил Тегерану серьезными последствиями.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.Так, это прозвучало во время общения с журналистами в своем гольф-клубе Mar-a-Lago во Флориде, передает Reuters.

Дональд Трамп "Газета.Ру"

"Хочу ли я этого? Я хочу мира. Мне нравится мир. И Иран должен хотеть мира больше, чем кто-либо. Так что я не вижу, чтобы это произошло", – сказал американский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иране в результате протестов из-за объявленного правительством роста цен на топливо на 200% погибли от 180 до 450 человек.

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