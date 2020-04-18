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18 апреля • обновлено в 12:55
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США начинают отменять карантин из-за коронавируса: что нужно знать Украине

1.4т
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В США Техас станет первым штатом, который начнет ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19.

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Карантин ослабят уже 20 апреля. Такое решение принял губернатор штата Грег Абботт, передает CNN.

Грег Абботт

Грег Абботт

cnn.com

По его словам, ограничения будут снимать постепенно. Сперва власти планируют открыть парки, а затем частично разрешить розничную торговлю. До 22 апреля должны заработать некоторые медицинские услуги.

Бизнес возобновит работу не ранее 27 апреля, если это разрешат эксперты по медицине и экономике. А с 1 мая запустят предприятия.

Губернатор подчеркнул, что с открытием частного бизнеса спешить не стоит, потому что это может привести к повторной вспышке коронавируса.

В Техасе с начала эпидемии COVID-19 заболели 17,7 тысяч человек, 13 тысяч выздоровели и выписались. Скончались 439 человек.

По данным на 12:30 субботы, 18 апреля, в США коронавирусом заразились 710 272 человека, из которых вылечились 63 510. Скончались 37 175 человек.

США начинают отменять карантин из-за коронавируса: что нужно знать Украине

В Украине же карантин намерены продлить как минимум до мая. OBOZREVATEL узнал, что мелкие предприятия откроют только 12 мая (дата еще обсуждается), при этом львиная доля ограничений продолжит действовать до конца июня, так как во власти боятся второй волны заболеваний.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
США
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