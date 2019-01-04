США начали выводить военных из Сирии: что известно

Американские военные начали выходить из Сирии, но точные сроки этой операции пока неизвестны.

Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Newsmax, передает "Интерфакс-Украина". "Президент Трамп обо всем четко заявил, что касается Сирии. Наши войска уходят оттуда.Также президент сказал, что нам нужно продолжать кампанию по борьбе против ИГИЛ", – сказал он.

В то же время госсекретарь США не сообщил конкретных данных о процессе вывода войск из Сирии и о графике – он объяснил, что не хочет, чтобы противники получили доступ к такой информации.

США начали выводить войска из Сирии Голос Америки

По совам Помпео, США продолжат кампанию по противостоянию действиям Ирана на Ближнем Востоке.

"Мы продолжим работать над реализацией этих целей. Просто мы добьемся всего этого, когда наших войск не будет в Сирии", – сказал он.

Помпео добавил, что США намерены убедиться, что военные Турции "не устроят курдам бойню" в Сирии.

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