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США начали переговоры с КНДР по отказу от ядерного оружия

1.1тЧитать новость на украинском

США и КНДР начали вести прямые переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По его словам, в переговорах с КНДР происходит "много хорошего", однако "важен лишь конечный результат".

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Трамп отметил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться в начале июня или раньше. Также для места проведения саммита рассматриваются пять вариантов.

Как писал "Обозреватель", ранее в КНДР назвали условие, при котором страна откажется от ядерного оружия.

Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на Обозревателе.

Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персоны
Дональд ТрампКим Чен Ын
Место
США
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