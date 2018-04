США начали переговоры с КНДР по отказу от ядерного оружия

США и КНДР начали вести прямые переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По его словам, в переговорах с КНДР происходит "много хорошего", однако "важен лишь конечный результат".

Трамп отметил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться в начале июня или раньше. Также для места проведения саммита рассматриваются пять вариантов.

President Trump says direct, high-level talks with North Korea have begun ahead of Trump-Kim summit - @NBCNews pic.twitter.com/rm97K3g8U0