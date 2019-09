США молятся: ураган "Дориан" привел к катастрофическим последствиям. Фото и видео

Опасность урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова, в понедельник, 2 сентября, понизили до 4 категории, однако он остается опасным для жителей США.

Об этом пишет NHC (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Несмотря на незначительное ослабление, стихийное бедствие достигло побережья Флориды. На материковой части США начались сильные дожди, сопровождаемые порывами ветра до 155 миль в час (250 км/ч).

На США обрушился ураган "Дориан" Соцсети

При этом, губернатор штату Флорида Рон ДеСантис заявил, что внимательно следит за стихией. Он предупредил жителей округа Палм-Бич о возможной эвакуации в случае новых катаклизмов.

В сети же массово распространяют просьбы помолиться за жизнь жителей Багамов, которые остались без жилья и фактически отрезаны стихией от мира.

Также появились снимки мощного урагана из космоса.

Ураган "Дориан" из космоса

Keep praying 🙏🏼 for the people of the Bahamas 🇧🇸 and those affected by #HurricaneDorain https://t.co/NHpebnSmYN — Major A. Guerra (@AlbertGuerraMPD) September 2, 2019

PLEASE PRAY FOR THE PEOPLE IN THE BAHAMAS! #HurricaneDorain HAS MADE PEOPLES LIVES HORRIBLE SO PLEASE, PRAY FOR THOSE IN NEED. pic.twitter.com/FNfEmGnX41 — ♡Madi♡ (@GamingWithMadi) September 2, 2019

Thinking of the Bahamas, Florida and South Carolina and sending love and prayers #HurricaneDorain

❤️❤️❤️ — @TeamClayneCrawford (@TeamClayne) September 2, 2019

Please please please pray for those in the #Bahamas. As a Floridian, the slow moving storms are the worst. The water is ongoing, same as the winds. The devastation is immense..there are bodies floating the water. Please pray 🙏 #HurricaneDorain — Tαr⊕† Rεαdεr Chαrïššε🔮 (@readthetarot) September 2, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США приготовились встречать мощный ураган "Дориан", который направился с Багамских островов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду надвигался ураган.

