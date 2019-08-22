США молчать не будут: Россию жестко разгромили на Совбезе ООН

США не будут игнорировать ракетные разработки России и Китая, и намерены обеспечивать безопасность своих союзников.

Об этом заявил американский постпред при ООН Джонатан Коэн на заседании Совбеза в четверг, 22 августа. Он отметил, что Россия не придерживалась Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а также указал на "ядерную" активность россиян и их работу над новым вооружением.

"Россия обвиняет США в развертывании таких ракет в Европе. Но у России такие ракеты уже были в Европе, когда действовал ДРСМД... США не будет стороной в договоре, который Россия нарушает", - отметил Коэн.

Джонатан Коэн скриншот

"Китай угрожает союзникам США крылатыми ракетами и развернул уже тысячи таких ракет... Договора больше нет по причине действий РФ. США принимают меры, чтобы справиться с угрозой развертывания этих ракет Россией и Китаем. Договор эти задачи решить не смог", - сказал он, добавив, что у России 2 тысяч нестратегических ядерных зарядов и в ближайшие 10 лет их станет существенно больше.

В свою очередь российский представитель Дмитрий Полянский попытался выдать РФ в белом свете, разразившись заявлениями о том, как РФ якобы не желает вступать в конфликт с Западом. Дипломат пожаловался, что НАТО и, в частности, США, выделяют огромные средства на оборону.

Как писал OBOZREVATEL:

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