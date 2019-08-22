США молчать не будут: Россию жестко разгромили на Совбезе ООН

США не будут игнорировать ракетные разработки России и Китая, и намерены обеспечивать безопасность своих союзников.
Об этом заявил американский постпред при ООН Джонатан Коэн на заседании Совбеза в четверг, 22 августа. Он отметил, что Россия не придерживалась Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а также указал на "ядерную" активность россиян и их работу над новым вооружением.
"Россия обвиняет США в развертывании таких ракет в Европе. Но у России такие ракеты уже были в Европе, когда действовал ДРСМД... США не будет стороной в договоре, который Россия нарушает", - отметил Коэн.
Джонатан Коэн
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"Китай угрожает союзникам США крылатыми ракетами и развернул уже тысячи таких ракет... Договора больше нет по причине действий РФ. США принимают меры, чтобы справиться с угрозой развертывания этих ракет Россией и Китаем. Договор эти задачи решить не смог", - сказал он, добавив, что у России 2 тысяч нестратегических ядерных зарядов и в ближайшие 10 лет их станет существенно больше.
В свою очередь российский представитель Дмитрий Полянский попытался выдать РФ в белом свете, разразившись заявлениями о том, как РФ якобы не желает вступать в конфликт с Западом. Дипломат пожаловался, что НАТО и, в частности, США, выделяют огромные средства на оборону.
Как писал OBOZREVATEL:
19 августа США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытали ракету Tomahawk. Пуск оружия был успешным.
Российские СМИ из кремлевского пула тут же обвинили Америку в том, что она запустила ракету, которая запрещена ДРСМД. При этом из договора США и Россия вышли 2 августа 2019 года.
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