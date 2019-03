Трамп анонсировал закрытие границы с Мексикой и назвал срок: заявление

Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе (с 1 апреля), если та не остановит нелегальную иммиграцию.

Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter, подчеркнув, что считает такие меры удачными.

"Если Мексика немедленно не остановит всю незаконную иммиграцию, направляющуюся в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или ее значительные участки", — написал Трамп.

Он также пожаловался на то, что Мексика и некоторые страны Центральной Америки не предпринимают достаточных усилий, чтобы не допустить волну мигрантов, направляющихся на север в сторону США. "Они только берут наши деньги и разговаривают", — отметил Трамп.

Новость дополняется...

The DEMOCRATS have given us the weakest immigration laws anywhere in the World. Mexico has the strongest, & they make more than $100 Billion a year on the U.S. Therefore, CONGRESS MUST CHANGE OUR WEAK IMMIGRATION LAWS NOW, & Mexico must stop illegals from entering the U.S.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 березня 2019 р.

....through their country and our Southern Border. Mexico has for many years made a fortune off of the U.S., far greater than Border Costs. If Mexico doesn’t immediately stop ALL illegal immigration coming into the United States throug our Southern Border, I will be CLOSING..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 березня 2019 р.

....the Border, or large sections of the Border, next week. This would be so easy for Mexico to do, but they just take our money and “talk.” Besides, we lose so much money with them, especially when you add in drug trafficking etc.), that the Border closing would be a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 березня 2019 р.

