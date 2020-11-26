США помогут против России, но Зеленскому расслабляться рано: кто такой Блинкен и чего ожидать Украине после его назначения

Новоизбранный президент США Джо Байден на днях представил команду, с которой собирается работать в Белом Доме. И если Сенат утвердит все его кандидатуры, то внешнеполитическими вопросами, в частности и Украиной, будет заниматься его давний помощник по внешней политике – Энтони Блинкен, американец с украинскими корнями.

Чего Украине ждать от будущего Госсекретаря США – читайте в материале OBOZREVATEL.

Родился 16 апреля 1962 года в Нью-Йорке, окончил Гарвардский университет, школу права Колумбийского университета с научной степенью.

В 80-х он работал репортером журнала The New Republic, а потом юристом в Нью-Йорке и Париже, а в 90-х попал в администрацию президента Била Клинтона, где успел поработать на разных должностях.

C 2009 по 2013 год Блинкен работал в качестве заместителя советника по вопросам национальной безопасности президента Барака Обамы, а в 2015-17 годах был заместителем государственного секретаря США.

Судя по материалам в американской прессе, Блинкен пользуется репутацией достаточно компетентного и авторитетного чиновника. Хорошо разбирается в геополитике и вопросах международных отношений.

Он является сторонником многостороннего сотрудничества в рамках международных организаций, укрепления демократии в мире.

Возможного госсекретаря США без преувеличения можно назвать ньюсмейкером недели в Украине хотя бы потому, что впервые на столь высокую должность в американской администрации могут назначить человека с украинскими корнями.

Недавно Блинкен рассказал, что его дедушка по отцовской линии, писатель Меир Блинкен, эмигрировал из Киева, когда он находился под контролем Российской империи.

Отец Блинкена был послом США в Венгрии, а дядя – в Бельгии. Мама Энтони возглавляла Американский центр для студентов и художников.

Отчим – Самуэль Пизар, польский юрист и литератор еврейского происхождения, который пережил Холокост и был в концлагере в Польше.

"Мой покойный отчим, Самуэль Писар, был одним из 900 детей в своей школе в Белостоке в Польше, но единственным, кто пережил Холокост после четырех лет в концлагерях… Для моей семьи, как и для многих поколений американцев, Америка была буквально последней лучшей надеждой в мире", – рассказывал Блинкен.

Выступал за предоставление Киеву летального оружия

Поддерживал вступление Украины в НАТО

Призывал к усилению санкций против России

Еще работая во времена президентства Обамы, Блинкен был сторонником предоставить Украине противотанковые комплексы. Говоря об агрессии России на Донбассе, он также указывал на слабость внешней политики США, которые не сумели в нужный момент защитить Украину.

"Границы нельзя менять силой. Если мы позволим, чтобы это происходило, то это будет прецедентом не только здесь в Европе, но и по всему миру", – говорил Блинкен во время своего визита в Украину после 2014-го года.

Также он – сторонник предоставление Украине летального оружия и даже возможного членства Украины в НАТО. В тоже время выступал за усиление санкций против России до тех пор, пока она не выполнит свои обязательства по минскому процессу.

"Путин надеется сохранить Украину навсегда дестабилизированной, усиливая внутреннее недовольство из-за неспособности Киева прекратить оккупацию, покупая время, чтобы вернуть Украину в российскую сферу влияния после вторжения и издевательств", – писал возможный будущий госсекретарь США в октябре 2017 года в колонке для The New York Times.

Если коротко: эксперты считают, что США "не бросят" Украину и продолжат оказывать поддержку, однако это вовсе не повод для власти, чтобы "расслабиться". Ожидается, что контроль за выполнением Киевом реформ и других обязательств будет более пристальным.

В цитатах:

"Украинская диаспора в США и наблюдатели по Украине говорят, что его возможное назначение обнадеживает"

"Америка переходит в разряд более жесткого полицейского в отношении Украины"

"Будет еще пристальнее внимание и контроль. Администрацию Зеленского ждет жесткое давление"

Украинский журналист Питер Залмаев освещает американскую политику и в комментарии OBOZREVATEL заверил, что Блинкен действительно тот игрок в американском внешнем политикуме, который хорошо разбирается в Украине и понимает ее. По его словам, тот факт, что дедушка Энтони был родом из Украины и был вынужден бежать из страны, повлиял на его политическое мировоззрение.

"За годы пребывания на высоких должностях в администрации Обамы, он всегда был на стороне жесткого вмешательства Америки в решение гуманитарных проблем. Он пока что обходит вопрос давать или не давать Украине Джавелины (американский переносной противотанковый ракетный комплекс. – ред), но известно, что раньше он как раз был сторонником мускульной помощи Украине и в этом отношении казался даже белой вороной в администрации Обамы. Украинская диаспора в США и наблюдатели по Украине говорят, что его возможное назначение обнадеживает", – сказал он.

Коллега Залмаева по международным вопросам Тарас Березовец тоже подчеркнул, что Блинкен действительно может быть на стороне Украины в вопросах предоставления военной помощи, но в то же время он будет исполнять политику своего шефа – будущего президента США Байдена. А это жесткий контроль за выполнением Украиной антикоррупционных обязательств и реформирования.

"Америка переходит в разряд более жесткого полицейского в отношении Украины. Демократы всегда подчеркивают, что их интересует не только демократия, но и борьба с коррупцией, права человека, широкие международные альянсы. Однако по отношению таких стран как Украина у Байдена будет больше требований и инспектирований. Посмотрите, сколько раз в качестве вице-президента в Украине был республиканец Майк Пенс и сколько раз был Байден – 12 визитов", – уточнил он.

Ради справедливости, по словам Березовца, Украина заслуживает на такую ​​жесткую инспекцию. Мол, при предыдущей украинской администрации выполнялись все, по сути, пожелания США и тогдашний посол Мари Йованович работала тут в статусе вице-премьера.

"Когда была попытка изменить антикоррупционное законодательство и заставить декларировать свое имущество и антикорупционных активистов, она встретилась с тогдашним руководителем Верховной Рады и с председателями фракций, и все изменилось. А теперь будет еще пристальнее внимание и контроль. Администрацию Зеленского ждет жесткое давление. Тем более, есть за что", – заверил Березовец.

Чего ожидать от Америки в целом? Судя по риторике новоизбранного президента США Джо Байдена относительно внешней политики, он намерен пересмотреть и наладить отношения с союзниками во всем мире и восстановить участие Штатов во множестве международных договорах, в том числе усилить сотрудничество с НАТО. А все, от чего за последние 4 года отмежевался Трамп – в скором времени будет пересмотрено.