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10 января • обновлено в 09:23
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США могут не пустить расследовать трагедию самолета МАУ: причина

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Участие США в расследовании катастрофы самолета МАУ в Тегеране может затянуться из-за наложенных американских санкций на Иран.

Ведь для привлечения Национального совета по безопасности на транспорте США нужно получить лицензию американского минфина, а на это может уйти более года, передает РИА Новости.

"Верно, (нам нужна лицензия – Ред.) из-за эмбарго. Это будет одна из нескольких процедур, которые надо скоординировать внутри американских властей", – сообщил глава пресс-службы ведомства Кристофер О`Нил.

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По его словам, санкции усложняют отправку американских представителей для расследования происшествия в Иране.

"Было несколько происшествий, когда мы не выезжали. И были происшествия, где мы действительно пытались получить лицензию по линии Офиса по контролю за зарубежными активами (OFAC), и это заняло более года", – добавил О`Нил.

В Минфине США пояснили, что они не комментируют конкретные случаи выдачи лицензий, конкретные заявки или выданные лицензии.

"Минфин имеет возможность разрешать действия, которые могли быть запрещены, путем выдачи генеральных или специальных лицензий OFAC, основываясь на фактах и обстоятельствах запроса", – сообщили чиновники.

Авиакатастрофа в Иране

Авиакатастрофа в Иране

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
США
Теги
МАУ Авиакатастрофа разбился самолет
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фил филька
фил филька
доплевались пендосники в колодец)))
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