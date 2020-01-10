США могут не пустить расследовать трагедию самолета МАУ: причина

Участие США в расследовании катастрофы самолета МАУ в Тегеране может затянуться из-за наложенных американских санкций на Иран.
Ведь для привлечения Национального совета по безопасности на транспорте США нужно получить лицензию американского минфина, а на это может уйти более года, передает РИА Новости.
"Верно, (нам нужна лицензия – Ред.) из-за эмбарго. Это будет одна из нескольких процедур, которые надо скоординировать внутри американских властей", – сообщил глава пресс-службы ведомства Кристофер О`Нил.
По его словам, санкции усложняют отправку американских представителей для расследования происшествия в Иране.
"Было несколько происшествий, когда мы не выезжали. И были происшествия, где мы действительно пытались получить лицензию по линии Офиса по контролю за зарубежными активами (OFAC), и это заняло более года", – добавил О`Нил.
В Минфине США пояснили, что они не комментируют конкретные случаи выдачи лицензий, конкретные заявки или выданные лицензии.
"Минфин имеет возможность разрешать действия, которые могли быть запрещены, путем выдачи генеральных или специальных лицензий OFAC, основываясь на фактах и обстоятельствах запроса", – сообщили чиновники.
Авиакатастрофа в Иране
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.
Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.
В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.
Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета. также в компании прокомментировали катастрофу в Иране.
Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".
В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.
Президент Владимир Зеленский огласил 9 января днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета компании "МАУ" в Тегеране.
Американский СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что самолет сбила иранская ракета. Предположительно, российского производства.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.
Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.
Иран ответил на обвинения в ударе ракетой по самолету МАУ.
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