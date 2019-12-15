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16 декабря • обновлено в 00:18
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В США готовятся жестко наказать Россию из-за украинцев: что известно

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В Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий наказание РФ за религиозные преследования на оккупированных территориях Украины.

Документ зарегистрировали конгрессмены Джо Уилсон и Эммануэль Кливер. Текст опубликован пресс-службой на сайте законодательного органа.

В законопроекте говорится, что российское правительство нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод.

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"Более пяти лет РФ незаконно удерживает в оккупации Крым и часть Донбасса вооруженными формированиями, которыми она руководит. Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их вероисповедание. Правительство России нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод", – сказано в тексте.

Указывается, что за религиозные преследования несут ответственность в том числе российские должностные лица.

Конгрессмены уточнили, что нарушения, которые РФ осуществляет на оккупированной территории, преимущественно направлены против Православной Церкви Украины, Украинской Греко-католической Церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы.

Иллюстрация. Конгресс США

Иллюстрация. Конгресс США

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно священник РПЦ, протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров сравнил российского президента Владимира Путина с царем.

Ранее Владимиров опозорился заявлением о том, что якобы разговаривал с автором теории эволюции Чарльзом Дарвином и тот раскаялся за свои идеи. Религиозного деятеля не смутил тот факт, что ученый жил еще в ХIХ веке.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Конгресс США религия законопроект
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