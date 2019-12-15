В США готовятся жестко наказать Россию из-за украинцев: что известно

В Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий наказание РФ за религиозные преследования на оккупированных территориях Украины.

Документ зарегистрировали конгрессмены Джо Уилсон и Эммануэль Кливер. Текст опубликован пресс-службой на сайте законодательного органа.

В законопроекте говорится, что российское правительство нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод.

"Более пяти лет РФ незаконно удерживает в оккупации Крым и часть Донбасса вооруженными формированиями, которыми она руководит. Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их вероисповедание. Правительство России нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод", – сказано в тексте.

Указывается, что за религиозные преследования несут ответственность в том числе российские должностные лица.

Конгрессмены уточнили, что нарушения, которые РФ осуществляет на оккупированной территории, преимущественно направлены против Православной Церкви Украины, Украинской Греко-католической Церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы.

Иллюстрация. Конгресс США Радио Свобода

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