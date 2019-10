США и Турция договорились о прекращении войны в Сирии: все подробности

В четверг, 17 октября, США и Турция согласовали прекращение военных действий в Сирии, обусловив несколько этапов завершения операции "Источник мира".

Об этом по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил вице-президент США Майк Пенс, передает Reuters.

О чем договорились страны:

Отмечается, что демаркационная линия, за которую выведут курдские формирования, будет проходить примерно в 30 километрах к югу от границы Сирии с Турцией.

Также вице-президент заявил, что США не намерены вести военных действий на северо-востоке Сирии и ограничатся дипломатией.

Пенс также пообещал, что США не планируют вводить дополнительных санкций против Турции из-за Сирии. Он добавил, что Дональд Трамп готов отозвать экономические санкции, введенные против Анкары, по мере прекращения Турцией огня в Сирии.

Договоренности о прекращении военных действий подтвердили и в МИД Турции. Анкара намерена возобновить свою военную операцию, чтобы фиолетовая зона безопасности протянулась вдоль всей границы. Однако по Аданскому соглашению турецкие военные могут войти вглубь Сирии лишь на 5 км. И на север страны уже идут сирийские правительственные войска.

Отметим, встреча Пенса с Эрдоганом продолжалась вдвое дольше запланированного – почти 4 часа.

Президент США Дональд Трамп уже поблагодарил Эрдогана и заявил, что "Миллионы жизней будут спасены!"

This is a great day for civilization. I am proud of the United States for sticking by me in following a necessary, but somewhat unconventional, path. People have been trying to make this “Deal” for many years. Millions of lives will be saved. Congratulations to ALL!