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17 октября • обновлено в 22:05
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США и Турция договорились о прекращении войны в Сирии: все подробности

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В четверг, 17 октября, США и Турция согласовали прекращение военных действий в Сирии, обусловив несколько этапов завершения операции "Источник мира".

Об этом по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил вице-президент США Майк Пенс, передает Reuters.

О чем договорились страны:

  • Турция прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам YPG выход в безопасную зону в течение 120 часов.

  • Турция окончательно завершит военную операцию после отвода курдских формирований, которому США будут способствовать.

  • США и Турция договорились координировать работу центров, где находятся задержанные боевики ИГ.

  • Трамп готов отозвать экономические санкции, введенные против Анкары, по мере прекращения огня.

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США и Турция договорились о прекращении войны в Сирии

США и Турция договорились о прекращении войны в Сирии

ВВС

Отмечается, что демаркационная линия, за которую выведут курдские формирования, будет проходить примерно в 30 километрах к югу от границы Сирии с Турцией.

США и Турция договорились о прекращении войны в Сирии: все подробности

Минобороны России

Также вице-президент заявил, что США не намерены вести военных действий на северо-востоке Сирии и ограничатся дипломатией.

Пенс также пообещал, что США не планируют вводить дополнительных санкций против Турции из-за Сирии. Он добавил, что Дональд Трамп готов отозвать экономические санкции, введенные против Анкары, по мере прекращения Турцией огня в Сирии.

Договоренности о прекращении военных действий подтвердили и в МИД Турции. Анкара намерена возобновить свою военную операцию, чтобы фиолетовая зона безопасности протянулась вдоль всей границы. Однако по Аданскому соглашению турецкие военные могут войти вглубь Сирии лишь на 5 км. И на север страны уже идут сирийские правительственные войска.

Отметим, встреча Пенса с Эрдоганом продолжалась вдвое дольше запланированного – почти 4 часа.

Президент США Дональд Трамп уже поблагодарил Эрдогана и заявил, что "Миллионы жизней будут спасены!"

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Персоны
Дональд Трамп Майк Пенс Реджеп Тайип Эрдоган
Место
США
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васильевич василий
васильевич василий
Путин разрешил
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Семен Дмитрий
Семен Дмитрий
Кто еще не вытирал ноги об СШП? )))
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
США и Турция договорились ? - теперь отвезите на подпись Великому Пу...
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Bладимир Ильич, он занят - дворец саудитов от дер*ма кречетов отмывает.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Bладимир Ильич, ему некогда, он дворец короля саудитов, от дерьма кречетов выскабливает.
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