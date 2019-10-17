США и Турция договорились о прекращении войны в Сирии: все подробности

В четверг, 17 октября, США и Турция согласовали прекращение военных действий в Сирии, обусловив несколько этапов завершения операции "Источник мира".
Об этом по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил вице-президент США Майк Пенс, передает Reuters.
О чем договорились страны:
Турция прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам YPG выход в безопасную зону в течение 120 часов.
Турция окончательно завершит военную операцию после отвода курдских формирований, которому США будут способствовать.
США и Турция договорились координировать работу центров, где находятся задержанные боевики ИГ.
Трамп готов отозвать экономические санкции, введенные против Анкары, по мере прекращения огня.
США и Турция договорились о прекращении войны в Сирии
ВВС
Отмечается, что демаркационная линия, за которую выведут курдские формирования, будет проходить примерно в 30 километрах к югу от границы Сирии с Турцией.
Минобороны России
Также вице-президент заявил, что США не намерены вести военных действий на северо-востоке Сирии и ограничатся дипломатией.
Пенс также пообещал, что США не планируют вводить дополнительных санкций против Турции из-за Сирии. Он добавил, что Дональд Трамп готов отозвать экономические санкции, введенные против Анкары, по мере прекращения Турцией огня в Сирии.
Договоренности о прекращении военных действий подтвердили и в МИД Турции. Анкара намерена возобновить свою военную операцию, чтобы фиолетовая зона безопасности протянулась вдоль всей границы. Однако по Аданскому соглашению турецкие военные могут войти вглубь Сирии лишь на 5 км. И на север страны уже идут сирийские правительственные войска.
Отметим, встреча Пенса с Эрдоганом продолжалась вдвое дольше запланированного – почти 4 часа.
Президент США Дональд Трамп уже поблагодарил Эрдогана и заявил, что "Миллионы жизней будут спасены!"
This is a great day for civilization. I am proud of the United States for sticking by me in following a necessary, but somewhat unconventional, path. People have been trying to make this “Deal” for many years. Millions of lives will be saved. Congratulations to ALL!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019
Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019
Как писал OBOZREVATEL:
6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику, после того как президент объявил о начале новой военной операции.
После этого Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.
15 октября глава США ввел санкции против Минобороны и Минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны из-за военной операции в Сирии.
16 октября Трамп призвал Турцию закончить операцию и пригрозил новыми санкциями. Реджеп Тайип Эрдоган в ответ подчеркнул, что он "никогда не объявит о прекращении огня" в северо-восточной Сирии.
Эрдоган также унизил главу Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса, публично назвав его "дилетантом". Резкое заявление он сделал после сообщения немецкого министра о намерении ограничить экспорт вооружений Анкаре из-за ситуации в Сирии.
Вскоре Трамп отправил Эрдогану письмо, призвав "не быть дураком". Глава Турции выбросил его в мусор.
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