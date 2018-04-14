США и союзники решат судьбу Сирии: названа дата

США вместе с Францией, Великобританией и Германией 15 апреля обсудят дальнейшие шаги в Сирии, направленные против диктаторского режима президента Башара Асада.

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас журналистам в Берлине, передает "РИА Новости".

"Завтра в Лондоне состоятся переговоры между Францией, Великобританией, США и нами, в ходе которых мы согласуем дальнейшие действия", — сказал Маас.

Напомним, США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Как писал "Обозреватель", в случае очередного применения химического оружия в Сирии против мирного населения США готовы нанести новые удары.