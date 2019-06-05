США и Россия столкнутся в бою? Названо потенциальное место начала войны

Точкой вооруженного столкновения между США и Россия, скорее всего, станет не Сирия, а Украина.

Такое мнение высказал почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, передает "РИА Новости".

По его мнению, начало агрессии Кремля в Украине в 2014 году стало стартом эпохи новой холодной войны.

Он подчеркнул, что новый конфликт заметно отличается от предыдущего варианта, так как ранее экономические связи существовали, несмотря на политическую и военную напряженность, а сейчас стороны используют экономические рычаги давления.

Война между США и Россией "24"

Легвольд допустил, что эскалация конфликта якобы может произойти на границах с Украиной или в одном из других регионов между Россией и НАТО. Кроме того, он считает, что это не связано с подозрениями США, что Россия может отнять территории у Эстонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Международный институт стратегических исследований США спрогнозировал, что в случае, если США выйдут из НАТО, а Россия оккупирует Литву и польскую территорию вблизи Калининграда, Альянс не сможет противостоять ей и проиграет.

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