США и Россия столкнулись в жесткой схватке в Сирии: Трамп озвучил подробности

Между американскими и российскими военными произошло серьезное столкновение в Сирии.

Бой прошел около месяца назад, рассказал президент США Дональд Трамп, передает "Лента.ру".

"Мы уже какое-то время назад об этом говорили: у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими солдатами и русскими. Много людей погибло, и это очень печально", — сообщил американский лидер.

Ранее с подобным заявлением выступил помощник Госсекретаря США Уэсс Митчелл. По его словам, российские наемники в Сирии недавно предприняли атаку на американских военных.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Андрей Красов назвал эти данные ложью.

Вероятнее всего, они имел ввиду бой около Дейр-Эз-Зора, который произошел в ночь на 8 февраля. По данным СМИ, в тот день могли погибнуть несколько сотен наемников ЧВК "Вагнер".

Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперт раскрыл главную цель США в Сирии.