США и Россия достигли прогресса в переговорах по ядерному оружию, – Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о прогрессе в переговорах с Россией по поводу контроля над ядерным оружием.

С таким заявлением он выступил на брифинге для журналистов 5 августа, передает ТАСС. Госсекретарь надеется, что переговоры продолжатся.

"В последние несколько месяцев мы усердно работали над тем, чтобы три страны, у которых имеется наиболее крупный арсенал ядерного оружия, то есть США, Россия и Китай, провели стратегический диалог о том, как нам вместе двигаться дальше, чтобы снизить угрозу для мира с точки зрения использования этого мощного оружия. Мы с россиянами достигли прогресса, у нас были две хорошие встречи, и я надеюсь, что у нас вскоре будет еще одна", – сказал он.

Также госсекретарь выразил надежду, что к переговорам присоединится Китай.

"Мы надеемся, что они будут участвовать, что Россия призовет их участвовать, мы надеемся, что весь мир поймет, как важно, чтобы три ядерные державы со значительными ресурсами и арсеналами собрались вместе и создали более устойчивую и стабильную стратегическую ситуацию с точки зрения не только риска использования ядерного оружия, но также и его распространения", – отметил Помпео.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в июле обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.