США и Китай устроили гонку за вакциной от COVID-19: у Трампа озвучили страхи

США и Китай вовлечены в гонку за разработку вакцины против COVID-19. При этом в Штатах обеспокоены, что в случае успеха, китайцы будут использовать лекарство в качестве экономического и дипломатического рычага.

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Об этом рассказал источник в Агентстве национальной безопасности США, передает Daily Mail.

"Тот, кто найдет работоспособную вакцину прямо сейчас, будет править миром", – анонимно сообщил сотрудник службы национальной безопасности.

Вакцина от COVID-19

Эксперты предупредили, что Китай сможет вести огромную пропаганду и диктовать свои условия.

"Зачастую китайские предложения помощи сопровождаются с сопутствующими условиями. Таким образом, они могли бы использовать это как способ увеличить свое влияние и еще больше вытеснить США", – пояснил бывший сотрудник Пентагона и ЦРУ Мэтт Крениг.

Один из представителей национальной безопасности признал, что "у Китая есть преимущество" в глобальных усилиях по разработке вакцины. Однако он добавил, что китайцы были ранее уличены в промышленном шпионаже. А США есть преимущество в виде 30 официальных союзников по договору с ведущими научными исследовательскими сообществами мира.

"Таким образом, мы могли бы и должны сделать гораздо лучшую работу по стимулированию союзников и объединению их (в вопросе вакцин)", – отметил Крениг.

Отмечается, что китайское правительство намеренно ускорить разработку вакцины, особенно на фоне обвинений о том, что COVID-19 создали в лаборатории.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, до конца 2020 года создадут вакцину от коронавируса COVID-19.