США и Иран объявили друг друга террористами: разгорелся международный скандал

США признали Корпус стражей исламской революции (КСИР), который оказывает силовую поддержку властям Ирана, международной террористической организацией.

Об этом сказано в официальном заявлении американского президента Дональда Трампа. В ответ Иран объявил террористами Вооруженные силы США.

"КСИР является основным средством правительства Ирана направлять и осуществлять свою глобальную террористическую кампанию", – подчеркнули в Белом доме.

В Иране мгновенно отреагировали на действия Трампа. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо президенту страны Хасану Роухани, в котором призвал включить ВС США в список террористических организаций.

По данным телеканала "PressTV", Высший совет национальной безопасности Ирана поддержал инициативу главы МИД и признал войска Трампа террористическими.

Как уточнил американский госсекретарь Майк Помпео, США оставят в силе режим санкций и продолжат оказывать давление на Иран, чтобы он начал вести себя, "как нормальная страна". Также он призвал союзников поступить аналогичным образом.

"Лидеры Ирана не являются революционерами, и жители заслуживают для себя лучшего. Они оппортунисты. Нам необходимо помочь жителям Ирана вернуть свою свободу", – написал он в Twitter.

In an important step to counter the Iranian regime’s terrorism, the U.S. has designated the Islamic Revolutionary Guard Corps, incl. Qods Force, as a Foreign Terrorist Organization. We must help the people of Iran get back their freedom. pic.twitter.com/T65CxJjRrr