США и Иран объявили друг друга террористами: разгорелся международный скандал

США признали Корпус стражей исламской революции (КСИР), который оказывает силовую поддержку властям Ирана, международной террористической организацией.
Об этом сказано в официальном заявлении американского президента Дональда Трампа. В ответ Иран объявил террористами Вооруженные силы США.
"КСИР является основным средством правительства Ирана направлять и осуществлять свою глобальную террористическую кампанию", – подчеркнули в Белом доме.
Дональд Трамп
iarex.ru
В Иране мгновенно отреагировали на действия Трампа. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо президенту страны Хасану Роухани, в котором призвал включить ВС США в список террористических организаций.
По данным телеканала "PressTV", Высший совет национальной безопасности Ирана поддержал инициативу главы МИД и признал войска Трампа террористическими.
thekievtimes.ua
Как уточнил американский госсекретарь Майк Помпео, США оставят в силе режим санкций и продолжат оказывать давление на Иран, чтобы он начал вести себя, "как нормальная страна". Также он призвал союзников поступить аналогичным образом.
"Лидеры Ирана не являются революционерами, и жители заслуживают для себя лучшего. Они оппортунисты. Нам необходимо помочь жителям Ирана вернуть свою свободу", – написал он в Twitter.
In an important step to counter the Iranian regime’s terrorism, the U.S. has designated the Islamic Revolutionary Guard Corps, incl. Qods Force, as a Foreign Terrorist Organization. We must help the people of Iran get back their freedom. pic.twitter.com/T65CxJjRrr— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 8 апреля 2019 г.
Отметим, ранее США вводили санкции против десятков иранских организаций и лиц, связанных с КСИР, но саму организацию никаким санкциям не подвергали.
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта США расширили санкционный список против Ирана. В документ включили 14 физических лиц и 17 организаций.
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