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США и Иран объявили друг друга террористами: разгорелся международный скандал

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США признали Корпус стражей исламской революции (КСИР), который оказывает силовую поддержку властям Ирана, международной террористической организацией.

Об этом сказано в официальном заявлении американского президента Дональда Трампа. В ответ Иран объявил террористами Вооруженные силы США.

"КСИР является основным средством правительства Ирана направлять и осуществлять свою глобальную террористическую кампанию", – подчеркнули в Белом доме.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

iarex.ru

В Иране мгновенно отреагировали на действия Трампа. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо президенту страны Хасану Роухани, в котором призвал включить ВС США в список террористических организаций.

По данным телеканала "PressTV", Высший совет национальной безопасности Ирана поддержал инициативу главы МИД и признал войска Трампа террористическими.

США и Иран объявили друг друга террористами: разгорелся международный скандал

thekievtimes.ua

Как уточнил американский госсекретарь Майк Помпео, США оставят в силе режим санкций и продолжат оказывать давление на Иран, чтобы он начал вести себя, "как нормальная страна". Также он призвал союзников поступить аналогичным образом.

"Лидеры Ирана не являются революционерами, и жители заслуживают для себя лучшего. Они оппортунисты. Нам необходимо помочь жителям Ирана вернуть свою свободу", – написал он в Twitter.

Отметим, ранее США вводили санкции против десятков иранских организаций и лиц, связанных с КСИР, но саму организацию никаким санкциям не подвергали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта США расширили санкционный список против Ирана. В документ включили 14 физических лиц и 17 организаций.

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Тема
новости мира
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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