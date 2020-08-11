США и Европа раскритиковали российскую вакцину от COVID-19

Российская вакцина от коронавирусной инфекции прошла слишком мало клинических тестов, а ее одобрение без завершающей, третьей, фазы испытаний – безответственный шаг.

Советник американского президента Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала Fox News подвергла критике вакцину, изготовленную в России. По ее словам, в Соединенных Штатах сейчас шесть вариантов вакцины на третьей стадии разработки, а в РФ еще не дошли до этого.

Она также отметила, что в США стандарты устанавливаются Федеральным управлением по лекарственным средствам, в то время как России до Штатов еще далеко.

Конуэй также добавила, что США сейчас находятся на завершающей стадии создания двух вакцин из шести потенциальных препаратов. Она отметила, что, вероятно, в следующие несколько месяцев в стране появятся сотни миллионов доз вакцины.

Как сообщила DW, глава немецкой Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхард жестко раскритиковал регистрацию в России вакцины от коронавируса.

"Я считаю, что одобрение вакцины без решающей, третьей, фазы испытаний – это рискованный эксперимент на людях. Это безответственно, уже на этой стадии делать прививки целым группам населения", – заявил он.

В свою очередь, руководитель немецкого Института имени Пауля Эрлиха Клаус Чихутек обратил внимание на низкий уровень прозрачности в разработке российской вакцины. Он отметил, что ВОЗ предостерегает от поспешной регистрации вакцин. По его словам, даже в условиях пандемии надо обязательно тщательно пройти все этапы испытания и проверки.

В министерстве здравоохранения ФРГ также прокомментировали ситуацию с регистрацией в РФ вакцины от коронавируса. В Европе для одобрения такой вакцины нужны достаточные свидетельства, "полученные в ходе клинических исследований", которые подтверждают ее "эффективность и безопасность", заявила представительница ведомства. Она также обратила внимание на "особое значение" третьей – последней – клинической фазы.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса российской вакциной. Так он объявил о регистрации первого в мире препарата от COVID-19, который, по его словам, эффективен и формирует устойчивый иммунитет к вирусу.