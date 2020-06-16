США и ЕС призвали Россию уйти с Донбасса

США и ЕС настаивают на прекращении Россией агрессивных действий на Донбассе.

Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео во время общения с министрами иностранных дел стран ЕС, сообщает “Голос Америки” со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Моргана Ортагюса. Помпео сделал акцент на решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Заседание состоялось в режиме видеоконференции. Во время обсуждения стороны "отметили важность трансатлантического партнерства в восстановлении экономик после коронавируса, а также совместную приверженность демократическим ценностям, которая является оплотом противостояния попыткам России и Китая им навредить", – сказано в заявлении Госдепа.

В соответствующем заявлении ЕС также подчеркнуто единство позиций США и ЕС в отношении Украины.

"Обсуждение восточного партнерства подтвердило, что мощное партнерство США и ЕС остается ключевым – особенно в отношении Украины", – сказано в заявлении ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и ЕС в очередной раз призвали Россию немедленно вернуть контроль над аннексированным Крымом Украине.