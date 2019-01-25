США на грани режима ЧП: появилось объяснение, что задумал Трамп

Президент США Дональд Трамп "играет мускулами", сливая в американские СМИ информацию о своих планах ввести чрезвычайное положение вдоль южных границ страны. В случае, если режим ЧП действительно будет введен, Трамп получит доступ к ряду авторитарных инструментов власти.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Валерий Кравченко. Комментируя возможность радикальных мер со стороны президента США, эксперт отметил: "Нельзя исключать и худшего".

"Сам факт, что такой документ, меморандум, был слит в СМИ, свидетельствует об определенной попытке шантажа. Это игра мускулами Трампа, чтобы заставить Конгресс принять те изменения в бюджет, которые нужны для строительства стены на границе с Мексикой", – объяснил Кравченко.

"Уже месяц американские аналитики пытаются проанализировать реальные последствия введения чрезвычайного положения. Если оно будет введено, там более 100 достаточно авторитарных инструментов будут доступны для Трампа. Уже отмечено, что это больше будет касаться южных границ, но сам факт, что, например, можно будет ограничить интернет в этих регионах, можно будет ввести туда внутренние войска… Существует достаточно дестабилизирующая угроза. Воспользуется ли этим Трамп?" – рассуждает эксперт.

По его словам, чрезвычайное положение в США было введено лишь трижды за всю историю: "В первый раз это был Авраам Линкольн во времена гражданской войны, во второй раз это был Франклин Рузвельт перед войной с Японией, в третий раз это был Джордж Буш-младший, когда были события 11 сентября".

Международник отметил, что сейчас в США "не та ситуация, чтобы вводить чрезвычайное положение".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Трамп выступил с экстренным обращением к нации из-за усугубившегося гуманитарного кризиса в стране. Он предложил Демократической партии поддержать выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в обмен на предоставление некоторых преференций мигрантам.

22 декабря 2018 года Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений (шатдаун).

10 января 2019 года Дональд Трамп внезапно отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за проблем с безопасностью на государственной границе.

Из-за конфликта по поводу строительства стены на границе с Мексикой, Трамп заявил о "гуманитарном кризисе" в стране и возложил ответственность за шатдаун на демократов, которые не поддержали его предвыборное обещание.

Дональд Трамп побил рекорд по продолжительности шатдауна за всю историю США. Последний длительный произошел в декабре 1995 – январе 1996 гг. Он сохранялся 21 день.

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