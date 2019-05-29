США готовы дать Украине летальное оружие: Волкер сделал громкое заявление

США готовы дать Украине летальное оружие для самозащиты как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок самой Украиной.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Радио Свобода". "Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на самозащиту. Это право записано в уставе ООН. По какой-то причине предыдущая администрация приняла решение не помогать Украине увеличить ее возможности самозащиты, по меньшей мере в вопросе оборонного летального оружия. Это ограничение было снято. И США готовы сотрудничать с Украиной, так же, как с другими странами в мире, помогая им удовлетворить свои законные потребности в защите", – подчеркнул он.

По его словам, в условиях, когда "Украина подвергается ежедневным нападениям, это особенно важно".

Оружие для Украины "Укринформ"

"Украине жизненно необходимо усилить обороноспособность, чтобы не допустить дальнейшую потерю территорий, чтобы удержать линию соприкосновения и, надеемся, создать условия для того, чтобы провести мирные переговоры", – пояснил Волкер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона, в который заложена поддержка для Украины на 2020-й финансовый год. Общая сумма помощи Украине составляет 445,7 млн долларов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram