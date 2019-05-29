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США готовы дать Украине летальное оружие: Волкер сделал громкое заявление

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США готовы дать Украине летальное оружие для самозащиты как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок самой Украиной.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Радио Свобода". "Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на самозащиту. Это право записано в уставе ООН. По какой-то причине предыдущая администрация приняла решение не помогать Украине увеличить ее возможности самозащиты, по меньшей мере в вопросе оборонного летального оружия. Это ограничение было снято. И США готовы сотрудничать с Украиной, так же, как с другими странами в мире, помогая им удовлетворить свои законные потребности в защите", – подчеркнул он.

По его словам, в условиях, когда "Украина подвергается ежедневным нападениям, это особенно важно".

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"Украине жизненно необходимо усилить обороноспособность, чтобы не допустить дальнейшую потерю территорий, чтобы удержать линию соприкосновения и, надеемся, создать условия для того, чтобы провести мирные переговоры", – пояснил Волкер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона, в который заложена поддержка для Украины на 2020-й финансовый год. Общая сумма помощи Украине составляет 445,7 млн долларов.

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Темы
Военная помощь УкраинеФинансовая помощь Украине
Персона
Курт Волкер
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ради бога))))Это только ускорит вхождение ДНР и ЛНР в состав России)))))))))))))))))))))))))
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