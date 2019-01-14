США готовили удар по Ирану: выяснились скандальные данные

В сентябре 2018 года Совет нацбезопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном поручил Пентагону разработать список возможных вариантов удара по Ирану.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Поводом якобы стал обстрел квартала в Багдаде, в котором, расположено посольство США в Ираке.

В США уверены, что за этой атакой стоят боевики, связанные с Ираном.

Дональд Трамп "Радио Свобода"

"После обстрела квартала в Багдаде Джон Болтон провел ряд встреч, на которых обсуждал "решительный ответ" на него. Тогда же Пентагон получил запрос о возможности нанесения ударов по Ирану", – сказано в публикации.

При этом автор материала отмечает, что Трамп мог быть не в курсе этих событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп рассекретил американский спецназ, находящийся в Ираке, опубликовав совместное видео с бойцами на своей странице в Twitter.

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