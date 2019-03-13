США четыре раза ударили Путина: в чем суть антикремлевских актов

Палата представителей конгресса США 12 марта приняла четыре резолюции, осуждающих политику Кремля.

Первой стала резолюция, призывающая привлечь к ответственности виновных в убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова и провести справедливое разбирательство этого дела, передает ВВС.

Второй документ – "Закон о непризнании аннексии Крыма" – запрещает государственным органам США предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, подразумевающие признание суверенитета России над Крымом.

Третий принятый палатой законопроект – "О транспарентности в отношении Владимира Путина". Его подготовили члены конгресса Элис Стефаник и Вальдес Демингс. Они называли эти меры возможностью дать ответ на вмешательство Москвы в выборы в США.

Четвертый антикремлевский акт представил демократ Раджа Кришнамурти. Документ требует от Национальной разведки США подготовить три доклада, в которых будет содержаться оценка намерений политического руководства России.

Непрозрачный намек о Немцове

Конгрессмены США возложили на режим Путина ответственность за смерть Немцова.

"Палата представителей осуждает Владимира Путина и его режим за преследование своих политических противников и укрывательство убийц Бориса Немцова, работавшего на благо демократии и прав человека в России", – говорится в соответствующей резолюции.

Госсекретарь и глава минфина США, отмечается в документе, должны определить круг людей, причастных к преступлению, и внести их в "список Магнитского", заморозив их активы в США и закрыв им въезд в страну.

Также госдепартамент и минфин, согласно резолюции, должны проверить, какие меры предприняли российские власти для расследования преступления и привлечения виновных к ответственности.

Также документ настоятельно призывает госсекретаря США расследовать международную деловую активность главы Чечни Рамзана Кадырова и людей, которых он контролирует.

Крым – это Украина. Точка

Документ поддержали 427 конгрессменов, а против выступил лишь один. До этого законопроект был одобрен Комитетом палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, теперь же он должен отправиться на подписание президенту Дональду Трампу.

Согласно "Закону о непризнании аннексии Крыма", всем государственным структурам запрещены любые действия, которые могут повлечь за собой признание де-юре или де-факто полуострова российским.

Политика США должна строиться таким образом, чтобы "не признавать притязания Российской Федерации на суверенитет над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами".

Путин под микроскопом Трампа

Согласно третьму принятому документу, американская разведка сможет собирать данные об активах Владимира Путина и его приближенных. Члены палаты предложили обязать Национальную разведку США совместно с госсекретарем и министром финансов подготовить доклад о финансовом состоянии российского президента.

Итог своей работы они должны представить в течение 180 дней. Документ должен включать данные об активах Путина, в том числе о компаниях, которые он может использовать, чтобы скрыть свои активы.

Так ли опасен зверь или Почему Путина стоит бояться

Четвертый документ требует от Национальной разведки США подготовить три доклада, в которых будет содержаться оценка намерений политического руководства России.

Документы должны оценить возможные угрозы со стороны России для США и союзников по НАТО.

Предполагается, что разведка должна изучить, каким образом Москва может создавать поводы для разногласий между Штатами их союзниками. Срок на предоставления отчетов – 90 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, США продолжают давление на Россию. В частности, конгресс опубликовал проект закона, призванный существенно подкосить российскую экономику. Многие эксперты уже называют его “адским”, ведь он может затронуть основные сырьевые отрасли РФ — нефть и газ, а также напрямую президента Владимира Путина.

Отмечается, что американцы в последнее время серьезно взялись за деньги Путина. Так, де-факто американские спецслужбы проверят незаконные и засекреченные финансовые потоки и операции, которые могут быть связаны с президентом России. После этого у Белого дома в случае необходимости появится реальная возможность наложить арест на имущество Путина.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся