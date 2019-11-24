"США будут давить на Россию": в Минобороны отчитались об успешных переговорах

Сенаторы США в дальнейшем продолжат поддерживать Украину в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ.

Как передает пресс-служба Минобороны Украины, такое заявление прозвучало во время встречи главы ведомства Андрея Загороднюка с американскими сенаторами Тимом Кейном и Ангусом Кингом.

Так, они обсудили дальнейшее санкционное давление на страну-агрессора, в частности, за строительство "Северного потока-2".

Встреча Загороднюка с сенаторами США Пресс-служба Минобороны

Загороднюк ознакомил сенаторов с текущей ситуацией в отечественном оборонном ведомстве и планом его реформирования.

В свою очередь сенаторы заверили в полной поддержке Сенатом инициатив украинской стороны и продолжении "плодотворного взаимовыгодного сотрудничества".

Встреча Загороднюка с сенаторами США Пресс-служба Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявил, что улучшение взаимоотношений США и России возможно исключительно при выполнении минских соглашений со стороны Москвы.

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