"США будут давить на Россию": в Минобороны отчитались об успешных переговорах

Сенаторы США в дальнейшем продолжат поддерживать Украину в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ.
Как передает пресс-служба Минобороны Украины, такое заявление прозвучало во время встречи главы ведомства Андрея Загороднюка с американскими сенаторами Тимом Кейном и Ангусом Кингом.
Так, они обсудили дальнейшее санкционное давление на страну-агрессора, в частности, за строительство "Северного потока-2".
Встреча Загороднюка с сенаторами США
Пресс-служба Минобороны
Загороднюк ознакомил сенаторов с текущей ситуацией в отечественном оборонном ведомстве и планом его реформирования.
В свою очередь сенаторы заверили в полной поддержке Сенатом инициатив украинской стороны и продолжении "плодотворного взаимовыгодного сотрудничества".
Встреча Загороднюка с сенаторами США
Пресс-служба Минобороны
Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявил, что улучшение взаимоотношений США и России возможно исключительно при выполнении минских соглашений со стороны Москвы.
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