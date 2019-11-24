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24 ноября • обновлено в 10:17
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"США будут давить на Россию": в Минобороны отчитались об успешных переговорах

1.1т
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Сенаторы США в дальнейшем продолжат поддерживать Украину в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ.

Как передает пресс-служба Минобороны Украины, такое заявление прозвучало во время встречи главы ведомства Андрея Загороднюка с американскими сенаторами Тимом Кейном и Ангусом Кингом.

Так, они обсудили дальнейшее санкционное давление на страну-агрессора, в частности, за строительство "Северного потока-2".

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Встреча Загороднюка с сенаторами США

Встреча Загороднюка с сенаторами США

Пресс-служба Минобороны

Загороднюк ознакомил сенаторов с текущей ситуацией в отечественном оборонном ведомстве и планом его реформирования.

В свою очередь сенаторы заверили в полной поддержке Сенатом инициатив украинской стороны и продолжении "плодотворного взаимовыгодного сотрудничества".

Встреча Загороднюка с сенаторами США

Встреча Загороднюка с сенаторами США

Пресс-служба Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявил, что улучшение взаимоотношений США и России возможно исключительно при выполнении минских соглашений со стороны Москвы.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Российско-украинский конфликт Российская военная угроза Война на Донбассе Санкции против России
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Попрошайки))) унитаз давить будете обрисщенные)))
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Сенаторы выразили тысячу первую озабоченность.Я рад за селян.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вислоухим хоть что готовы наобещать пендосы, лишь бы отстали со своим вечным нытьём.
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