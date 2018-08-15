Президент США Дональд Трамп на церемонии на военной базе в Форте Драм (штат Нью-Йорк) подписал закон об оборонном бюджете на 2019 год. Закон назван именем сенатора Джона Маккейна - одного из инициаторов самой масштабной модернизации американских вооруженных сил за последние четверть века.

Первее первых

Слово "масштабная", возможно, не до конца выражает размах планов Вашингтона. Более 700 миллиардов долларов будут направлены в следующем году на модернизацию и расширение ядерного потенциала Соединенных Штатов, апгрейд системы ПРО, создание космических войск, производство и опять же модернизацию самолетов-невидимок типа "Стелс". Одним из главных получателей средств закона имени Маккейна, скорее всего, станет Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США - главное ведомство, отвечающее за научно-исследовательские работы в интересах Пентагона, - пишет Константин Эггерт для DW.

Вдобавок, предусмотрены крупнейшее за десять лет повышение денежного довольствия военнослужащим и развитие программы строительства жилья для них. Аудитория в Форте Драм - а это база 10-й горнострелковой дивизии, блестяще проявившей себя в Ираке и Афганистане - была, естественно, в восторге. И хотя шоу с подписанием закона Маккейна - часть кампании республиканцев перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс, значение произошедшего от этого не становится меньше. В сущности, лозунг президентской кампании Трампа "America First" получил новый смысл. Америка уже была первой в мире в сфере обороны, а теперь станет, если можно так выразиться, еще "первее".

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Для сравнения: военный бюджет России более чем в десять раз меньше американского. Он немного превышает 60 миллиардов долларов. В прошлом году российские военные расходы, согласно данным Шведского института изучения мира, впервые с 1998 года сократились на 17 процентов.

Казалось бы, ничего нового в глобальном американском военном лидерстве нет. Очевидно, что главная цель американской модернизации - сдерживание претендующего на глобальную гегемонию Китая. И, вроде бы, новая гонка вооружений России не грозит - просто потому что силы гонщиков слишком явно неравны.

Кремлю нужен реванш

Однако все не так просто. Владимир Путин сделал Соединенные Штаты главной причиной всех бед в глазах российского народа. Он много лет успешно эксплуатирует антиамериканизм в интересах сохранения своей политической базы поддержки. Более того, выступая в марте перед марионетками из так называемого Федерального собрания (некогда парламента страны) он выбрал именно тему перевооружения, прежде всего, ядерного, в качестве главной для своего четвертого президентского срока.

Продемонстрированный президентом мультфильм про боеголовки, падающие на Флориду, и рассказы о ядерных двигателях и гиперзвуковом оружии сначала вызвали легкую панику на Западе. Когда более убедительных доказательств существования чудо-оружия представлено не было, все немного успокоились. Но заявка на возрождение военной мощи обнародована.

И хотя Путин, в теории, может изменить внешнеполитический курс в любую минуту, на практике это будет нелегко сделать. Вдобавок вовсе неясно, хочет ли он этого. Повышение пенсионного возраста и НДС, скорее, говорит о том, что президент готов жертвовать даже собственной популярностью, лишь бы реализовать свое представление о суверенитете России, который, очевидно, неполон без реванша в "холодной войне" с США.

Прессинг в глобальном масштабе

Предложенная Вашингтоном военная модернизация накладывается на санкции, которых будет все больше и которые постепенно становятся все суровее. Новый пакет вступит в силу в конце августа и связан с "делом Скрипалей". Осенью, похоже, сенат одобрит новый закон о санкциях за вмешательство в выборы. Россия воспринимается официальным Вашингтоном как один из двух главных глобальных противников, наряду с Китаем. Причем обвинения в использовании химоружия и попытках посеять хаос на выборах, китайцам, по крайней мере, пока не предъявляли. Так что Кремль тут может посоперничать за первое место с пекинским политбюро.

Ряд требований подписанного Трампом нового оборонного бюджета касается России напрямую. Например, спустя 90 дней после его вступления в силу Белый дом должен направить в конгресс США отчет, включающий в себя список лиц, которые связаны с разведкой России и оборонным сектором страны. Против этих людей могут ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции". Речь, похоже, идет об усилении прессинга против российских спецслужб в глобальном масштабе, прежде всего, в сфере высоких технологий для ВПК.

Игра на повышение градуса

Доверие между руководством двух стран находится практически на нуле. Разве что во время Карибского кризиса 1962 года было хуже. Надежды Трампа на взаимодействие с Путиным не в счет - сегодня политика в отношении России контролируется конгрессом, а не Белым домом. В этих условиях переговоры возможны только по очень узкому кругу сугубо практических, сиюминутных вопросов. По чувствительным для Москвы темам противоракетной обороны и милитаризации космоса (а именно здесь силы и ресурсы драматически отличаются) в такой атмосфере договориться невозможно, хотя это было бы прежде всего в интересах России.

Кремль сегодня оказался в ситуации, когда нужно либо срочно разряжать напряженность (а это значит признать слабость), либо игнорировать Америку (нереально), либо поднять градус конфронтации и ждать, когда Вашингтон захочет говорить с Москвой по существу. Рискну предположить: Владимир Путин выберет последнее. Настоящий российско-американский кризис только начинается.