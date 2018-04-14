США атаковали Сирию: Путин сделал заявление

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

"США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирии. Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", – заявил Путин, свидетельствует официальный сайт президента России.

По его словам, Вашингтон в качестве предлога использовал инсценировку применения отравляющих веществ против гражданского населения в Думе, пригороде Дамаска.

Путин утверждает, что российские военные эксперты, побывав на месте инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества.

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию... Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии", – заявил он.

По словам Путина, нынешняя эскалация ситуации в регионе оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений.

В связи с этим Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для "обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировали атаку на ряд объектов режима Асада.