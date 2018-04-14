Удар по Сирии: появились первые фото и видео

Появились первые фото и видео ударов США, Франции и Великобритании по Сирии, которые были нанесены в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Взрывы осветили небо над сирийской столицей Дамаском, свидетельствуют кадры CBS News и FOX News.

Удары США и союзников осуществлялись пилотируемыми самолетами и с судов, которые запускали крылатые ракеты из Средиземного моря.

При этом председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, заявил, что нападения были направлены главным образом на три цели в западной Сирии.

В частности, ракеты попали в научно-исследовательский центр в Дамаске, который был центром сирийских исследований, разработок, производства и испытаний технологий химической и биологической войны.

Вторая цель – хранилище химического оружия к западу от Хомса. Последней целью было хранилище оборудования для химического оружия и важный командный пункт, также недалеко от Хомса.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

La Repubblica

Associated Press

Associated Press

Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировали атаку на ряд объектов режима Асада.