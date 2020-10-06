США аннулировали визу украинскому помощнику адвоката Трампа – СМИ

Правительство США аннулировало визу дипломату, экс-сотруднику посольства Украины в Штатах Андрею Телиженко, который тесно сотрудничал с Рудольфом Джулиани – личным адвокатом американского президента.

Об этом сообщает The Washington Post. Отмечается, что это произошло незадолго до того, как Министерство финансов США наложило санкции на другого украинца – депутата Андрея Деркача. В американском правительстве последнего назвали "активным российским агентом на протяжении более десяти лет", который пытается вмешиваться в их выборы.

"Аннулирование визы украинскому "дельцу" Андрею Телиженко произошло одновременно с суровыми мерами, принятыми американскими чиновниками против усилий России повлиять на выборы в ноябре", – говорится в сообщении.

Издание добавляет, что дипломат помогал Джулиани собирать в Украине информацию, которая могла бы навредить бывшему вице-президенту США Джо Байдена на выборах 2020 года. Во время поездки в Киев в конце 2019-го он встречался с Деркачем. В то же время оба они постоянно общались с адвокатом Трампа.

По словам человека, знакомого с планами поездок Телиженко, он 9 сентября не смог сесть на рейс "Международных авиалиний Украины" из Киева в Нью-Йорк. Как передает "Европейская правда", информацию подтвердил и представитель правительства Украины, говоривший на условиях анонимности.

5 октября в заявлении о решении по Деркачу представитель посольства США в Украине заявил, что любое "лицо, которое ведет дела с лицами, подпадающими под санкции, может само попасть под их действие".

Как сообщал OBOZREVATEL, американские СМИ заявили, что бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, который заявлял о вмешательстве Украины в выборы в Штатах в 2016 году, якобы предлагал взятки для лоббирования американских сенаторов от имени двух пророссийских телеканалов в Украине – "112 Украина" и "News One".