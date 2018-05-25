Срыв встречи Трампа с Ким Чен Ыном: украинцы спрогнозировали последствия

Буквально несколько месяцев назад мир замер в ожидании новой глобальной войны из-за достижения точки кипения в отношениях США и КНДР. Однако неожиданно для всех давние враги вдруг объявили о перемирии: Ким Чен Ын начал демонстративно взрывать шахты для ядерных испытаний, а Дональд Трамп анонсировал скорую встречу с северокорейским диктатором.

Но 24 мая президент США огорошил мировую общественность новым заявлением — переговоров, запланированных на 12 июня, все же не будет. Причиной этому стали новые угрозы Пхеньяна в сторону Вашингтона.

"Обозреватель" решил узнать у своих читателей, какими они видят последствия от столь резкого разворота без пяти минут помирившихся стран.

Согласно проведенному опросу, 49% его участников считают, что заявление Трампа ни на что не повиляет и ситуация просто зависнет в воздухе.

30% респондентов и вовсе удивились тому, что кто-то мог всерьез поверить в перемирие между КНДР и США.

Вместе с тем, 18% опрошенных уверены, что сторонам еще удастся договориться о встрече несколько позже, а 2% опасаются начала Третьей мировой войны из-за описанного развития событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в КНДР назвали отказ Трампа от встречи с Ким Чен Ыном "ненадлежащим поступком".