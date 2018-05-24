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Срыв встречи Трампа и Ким Чен Ына: Путин сделал заявление

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Глава России Владимир Путин заявил, что сожалеет о срыве встрече между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня.

По его словам, РФ была заинтересована в денуклеаризации корейского полуострова, передает Russia Today.

"Что касается отмены встречи на высшем уровне лидеров США и КНДР, мы лично в России восприняли это известие с сожалением. Мы рассчитывали, что будет сделан шаг к разрядке на Корейском полуострове", - рассказал Путин.

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Он заявил, что Ким Чен Ын со своей стороны выполнил все, что обещал.

"Взорвал даже тоннели и шахты на своем полигоне. После этого мы услышали об отмене встречи со стороны США", - сказал глава РФ.

"Мы надеемся, что диалог будет продолжен и встреча состоится", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее КНДР отменила переговоры с Южной Кореей, которые были запланированы на 16 мая, а также внезапно пригрозила США.

Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на Обозревателе.

Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персоны
Владимир ПутинДональд ТрампКим Чен Ын
Место
Россия
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