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"Освободить моряков!" Украина выиграла дело против России в Международном трибунале ООН

20.9тЧитать материал на украинском

Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

Как передает "Громадське ТВ", суд принял решение по трем пунктам:

  • Немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против").

  • Освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").

  • Россия и Украина должны подать в трибунал отчет о выполнении временных мер до 25 июля (19 "за", 1 "против").

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Украина выиграла дело пленных моряков в Международном трибунале

В Трибунале также отметили, что возможности достижения мирного решения конфликта со стороны Украины были исчерпаны, украинская сторона пыталась вести переговоры с Россией, впрочем безуспешно.

Также указано, что Украина выполнила 289 статью конвенции перед тем, как обратиться с иском. Суд пришел к выводу, что он имеет полномочия для принятия решения, несмотря на заявления РФ.

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Указано, что действия, совершенные РФ, могут нанести непоправимый вред обороноспособности Украины и ее правам.

В то же время в МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к "инциденту в Керченском проливе".

В российском ведомстве утверждают, что арбитраж, который Украина требует созвать по инциденту в Керченском проливе, якобы не имеет юрисдикции в этой области.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Украина ожидает скорого выполнения Россией решения трибунала ООН.

"Напомню, что в подобном деле – Arctic Sunrise – Россия также не участвовала, но быстро освободила людей", – подчеркнула она на своей странице в Facebook.

По ее словам, приказ трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно. "Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву", – отметила заместитель главы МИД.

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Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Место
Украина
Теги
пленные морякиКерченский проливООН
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Аносов Александр
Аносов Александр
да плевали в России на все эти требуналы
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Doc I
Doc I
Рашке дали один месяц на решение этого вопроса. "Украина и Россия должны будут не позднее 25 июня предоставить трибуналу отчет о выполнении решения суда и разрешить его председателю запрашивать дальнейшие отчеты и информацию, которую трибунал посчитает необходимой. " https://www.dw.com/ru/трибунал-оон-по-морскому-праву-поддержал-украину-в-керченском-конфликте/a-48873496
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Юг Руси
Юг Руси
Doc I, у России есть своё мнение, в отличии от УкроИнны, И слушаться кого-то, Россия будет тогда, когда ей это будет выгодно!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Опять Хохлодолбоёбне поводили хуем по губам..
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