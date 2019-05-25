"Освободить моряков!" Украина выиграла дело против России в Международном трибунале ООН

Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.
Как передает "Громадське ТВ", суд принял решение по трем пунктам:
Немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против").
Освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").
Россия и Украина должны подать в трибунал отчет о выполнении временных мер до 25 июля (19 "за", 1 "против").
В Трибунале также отметили, что возможности достижения мирного решения конфликта со стороны Украины были исчерпаны, украинская сторона пыталась вести переговоры с Россией, впрочем безуспешно.
Также указано, что Украина выполнила 289 статью конвенции перед тем, как обратиться с иском. Суд пришел к выводу, что он имеет полномочия для принятия решения, несмотря на заявления РФ.
Указано, что действия, совершенные РФ, могут нанести непоправимый вред обороноспособности Украины и ее правам.
В то же время в МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к "инциденту в Керченском проливе".
В российском ведомстве утверждают, что арбитраж, который Украина требует созвать по инциденту в Керченском проливе, якобы не имеет юрисдикции в этой области.
Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Украина ожидает скорого выполнения Россией решения трибунала ООН.
"Напомню, что в подобном деле – Arctic Sunrise – Россия также не участвовала, но быстро освободила людей", – подчеркнула она на своей странице в Facebook.
По ее словам, приказ трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно. "Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву", – отметила заместитель главы МИД.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.
10 мая в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков.
Ранее в МИД Украины спрогнозировали, что Россия выполнит решение Международного морского трибунала по захваченным в плен украинским морякам, однако сделает это в присущей Кремлю манере.
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