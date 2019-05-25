"Освободить моряков!" Украина выиграла дело против России в Международном трибунале ООН

Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

Как передает "Громадське ТВ", суд принял решение по трем пунктам:

Немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против").

Освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").

Россия и Украина должны подать в трибунал отчет о выполнении временных мер до 25 июля (19 "за", 1 "против").

В Трибунале также отметили, что возможности достижения мирного решения конфликта со стороны Украины были исчерпаны, украинская сторона пыталась вести переговоры с Россией, впрочем безуспешно.

Также указано, что Украина выполнила 289 статью конвенции перед тем, как обратиться с иском. Суд пришел к выводу, что он имеет полномочия для принятия решения, несмотря на заявления РФ.

Указано, что действия, совершенные РФ, могут нанести непоправимый вред обороноспособности Украины и ее правам.

В то же время в МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к "инциденту в Керченском проливе".

В российском ведомстве утверждают, что арбитраж, который Украина требует созвать по инциденту в Керченском проливе, якобы не имеет юрисдикции в этой области.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Украина ожидает скорого выполнения Россией решения трибунала ООН.

"Напомню, что в подобном деле – Arctic Sunrise – Россия также не участвовала, но быстро освободила людей", – подчеркнула она на своей странице в Facebook.

По ее словам, приказ трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно. "Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву", – отметила заместитель главы МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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