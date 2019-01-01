"Средства пойдут в Стамбул!" На росТВ закатили истерику из-за доходов УПЦ МП

Российский пропагандист Семен Багдасаров возмутился из-за того, что РПЦ потеряет огромные доходы из-за создания единой поместной Православной церкви Украины.

Истеричный спич по этому поводу он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Так, рупор Кремля заявил, что украинцы якобы добровольно сдались в рабство Константинополю и будут отдавать все деньги ему (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Семен Багдасаров Скриншот видео

"Сейчас вы стали вассалами стамбульского антихриста! Забудьте слово автокефалия! Никто автокефалию не дает! Надо правду говорить — автономия! Что такое автономия? Это полностью зависимое от конкретной автокефальной церкви некое маленькое объединение. Митрополит назначается главой автокефальной церкви, денежка идет вся в центр автокефалии. И никакой самостоятельности!" — бурно возмутился он.

Кроме того, Багдасаров выразил уверенность в том, что поместная церковь в Украине якобы была создана исключительно ради того, чтобы насолить России даже ценой "ущемления" прав украинских верующих.

"Я обращаюсь к украинским православным: вас сдали в рабство стамбульскому антихристу! Ваши средства будут идти теперь в Стамбул, и большего позорища не было! Вот такая церквушка захватила многомиллионный украинский православный народ! Украинский народ должен восстать и смести вас к чертовой матери!" — выругался пропагандист.

На истеричный спич с юмором отреагировал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. Он ярко высмеял возмущения Багадасарова на своем Telegram-канале.

"Правильно: "средства" украинских христиан должны идти только в Москву! Кремлевские пропагандисты один за другим честно признают, что РПЦ в Украине интересуют имущество и деньги, исключительно имущество и деньги", — написал он.

Патриарх РПЦ Кирилл Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL,