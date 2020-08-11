Среди задержанных в Минске "провокаторов" оказались наблюдатели из России. Фото

Среди группы задержанных в Минске людей, которых назвали "провокаторами", двое оказались представителями организации "Открытая Россия".

Игорь Рогов и Артем Важенков наблюдали за выборами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление организации (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Задержанными в Минске "провокаторами" оказались наблюдатели из России. Telegram MDK

"Судя по видео, их задерживал ОМОН. Наши координаторы ни в чем не участвовали. Они приехали наблюдать за выборами в Беларусь", – сказано в сообщении.

Задержанными в Минске "провокаторами" оказались наблюдатели из России. Telegram MDK

В свою очередь координатор образовательных проектов "Открытой России" Татьяна Османова потребовала немедленно освободить задержанных.

Задержанными в Минске "провокаторами" оказались наблюдатели из России. Telegram MDK

"Артем Важенков и Игорь Рогов в плену у белорусских спецслужб! Они избиты. Их представляют как провокаторов, причастных к беспорядкам. Это все вранье", – написала она в своем Telegram-канале.

Задержанными в Минске "провокаторами" оказались наблюдатели из России. Telegram MDK

Telegram Татьяны Османовой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси показали на видео якобы провокаторов протестов, которые вспыхнули после выборов президента 9 августа. Некоторые из задержанных – парни в татуировках с нацистской символикой – оказались россиянами.