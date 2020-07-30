Среди задержанных боевиков "группы Вагнера" есть граждане Украины – МИД Беларуси
В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что некоторые из задержанных боевиков "групы Вагнера" имеют украинское гражданство.
Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства по результатам переговоров с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым и временным поверенным в делах Украины в Беларуси Петром Врублевским. Дипломаты двух стран были вызваны в ведомство после информации о задержании трех десятков бойцов ЧВК под Минском.
"С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", – сказано в сообщении.
Так, в МИД Беларуси добавили, что с украинской стороной достигнута договорённость об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевика российской ЧВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников, якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Президент Беларуси Александр Лукашенко из-за этого созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства отметил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.
Пятерых кандидатов в президенты Беларуси в срочном порядке пригласили явиться в ЦИК утром 30 июля.
По словам госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова, до 200 боевиков находилось на территории страны, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.