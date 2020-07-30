Среди задержанных боевиков "группы Вагнера" есть граждане Украины – МИД Беларуси

В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что некоторые из задержанных боевиков "групы Вагнера" имеют украинское гражданство.

Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства по результатам переговоров с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым и временным поверенным в делах Украины в Беларуси Петром Врублевским. Дипломаты двух стран были вызваны в ведомство после информации о задержании трех десятков бойцов ЧВК под Минском.

"С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", – сказано в сообщении.

Так, в МИД Беларуси добавили, что с украинской стороной достигнута договорённость об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах.

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