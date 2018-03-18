Сразу после голосования: Путин заговорил о своей победе

Президент России Владимир Путин сразу после голосования выразил уверенность в своей победе.

По окончанию процедуры глава российского государства также пообщался с журналистами, передает "Дождь".

"Я уверен в правильности программы, которую предлагаю для страны", — сказал Путин после голосования.

Он добавил, что будет считать успешным для себя любой процент голосов, который позволит исполнять обязанности президента.

Как сообщал "Обозреватель", в России 18 марта проходят выборы президента. Отмечается, что на самых первых открывшихся участках на Чукотке начался ажиотаж. Все дело в том, что избирателей "заинтересовали" бесплатными билетами на "Город 312" и Трофима.