Сразу после голосования: Путин заговорил о своей победе

Президент России Владимир Путин сразу после голосования выразил уверенность в своей победе.
По окончанию процедуры глава российского государства также пообщался с журналистами, передает "Дождь".
"Я уверен в правильности программы, которую предлагаю для страны", — сказал Путин после голосования.
Он добавил, что будет считать успешным для себя любой процент голосов, который позволит исполнять обязанности президента.
Как сообщал "Обозреватель", в России 18 марта проходят выборы президента. Отмечается, что на самых первых открывшихся участках на Чукотке начался ажиотаж. Все дело в том, что избирателей "заинтересовали" бесплатными билетами на "Город 312" и Трофима.
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