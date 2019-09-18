Сражалась до последнего: в сети опубликовали душераздирающее видео битвы антилопы с шакалами

В сети опубликовали видео битвы матери-антилопы, которая защищала своего детеныша от голодных шакалов.

Два хищника нападали на антилопу-гну и пытались отогнать ее от ослабевшего молодого животного. Видеозапись была сделана в Национальном парке Крюгера в ЮАР и было опубликовано на канале заповедника в YouTube (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

Детеныш был настолько ослабевшим, что даже не мог стоять на ногах. Шакалы пытались схватить его зубами.

"Каждый раз, когда он вставал на ноги, мы вздыхали с облегчением, и были крайне расстроены, когда он снова падал… В конце концов мы осознали, что для детеныша скорее всего все кончено. Мы больше не могли вынести это зрелище и уехали. Я была в слезах… Это тяжело видеть, зная, что ты ничем не можешь помочь: таковы законы выживания в дикой природе. Единственная утешительная мысль — это то, что у шакалов тоже могут быть детеныши, которых нужно кормить", – поделилась очевидица, которая записала видео.

Антилопа защищала детеныша Скриншот

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