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19 сентября • обновлено в 02:53
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Сражалась до последнего: в сети опубликовали душераздирающее видео битвы антилопы с шакалами

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В сети опубликовали видео битвы матери-антилопы, которая защищала своего детеныша от голодных шакалов.

Два хищника нападали на антилопу-гну и пытались отогнать ее от ослабевшего молодого животного. Видеозапись была сделана в Национальном парке Крюгера в ЮАР и было опубликовано на канале заповедника в YouTube (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

Детеныш был настолько ослабевшим, что даже не мог стоять на ногах. Шакалы пытались схватить его зубами.

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"Каждый раз, когда он вставал на ноги, мы вздыхали с облегчением, и были крайне расстроены, когда он снова падал… В конце концов мы осознали, что для детеныша скорее всего все кончено. Мы больше не могли вынести это зрелище и уехали. Я была в слезах… Это тяжело видеть, зная, что ты ничем не можешь помочь: таковы законы выживания в дикой природе. Единственная утешительная мысль — это то, что у шакалов тоже могут быть детеныши, которых нужно кормить", – поделилась очевидица, которая записала видео.

Антилопа защищала детеныша

Антилопа защищала детеныша

Скриншот

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Место
ЮАР
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