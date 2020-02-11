Главная Новости
11 февраля • обновлено в 10:58
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Спутники Путина "напали" на объект США в космосе: Вашингтон забил тревогу

9.8т
Читать материал на украинском

Американские специалисты заметили опасные маневры российских спутников рядом с находящимся на орбите спутником-разведчиком США.

Об этом Вашингтон немедленно сообщил в Москву и выразил свою обеспокоенность, пишет Time. Отмечается, что инцидент произошел в январе текущего года.

Новости
Еда на энергии солнца: в США ученые рассказали о смелой разработке

Спутники Путина "напали" на объект США в космосе

Спутники Путина "напали" на объект США в космосе

Так, два российских спутника – "Космос 2542" и "Космос 2543" – оказались недалеко от американского, обозначенного как USA-245 и известным американским экспертам под названием КН-11.

Тревогу забил глава командования Космическими силами США Джон Рэймонд. По его мнению, подобные действия российских спутников являются необычными и тревожными.

"Потенциально, в космосе может возникнуть опасная ситуация", – предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око", запущенный еще в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Холодная война между Западом и Россией Российская военная угроза
Место
США
Поделиться в Facebook
25
Комментарии
64
39
Смешно
27
Интересно
11
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Пара российских спутников следят за многомиллиардным американским спутником-шпионом в сотнях миль над поверхностью Земли,сообщает Time высокопоставленный американский военный командир, подчеркивая растущую угрозу доминированию Америки в космическом шпионаже и потенциально дорогостоящую новую главу в десятилетней конкуренции Вашингтона с Москвой.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Спутники Путина и за рулём лично Путин, шпионит, значит, за мэрыканским спутником шпийоном. Надо проверить, может Владимирыч уже перевербовал пендосовского спутника и прикрутил ему пагоны полковника ГКБ!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Да, пакостная нация ка-ца-по-цы, то самолетом своим чуть ли не в фюзеляж американского самолета разведчика, тыкаются. То спутник хотят зашибить. То буксир , с параноидальными криками «Дави его, б…дь! - таранят. Конченные.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги