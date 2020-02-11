Спутники Путина "напали" на объект США в космосе: Вашингтон забил тревогу

Американские специалисты заметили опасные маневры российских спутников рядом с находящимся на орбите спутником-разведчиком США.
Об этом Вашингтон немедленно сообщил в Москву и выразил свою обеспокоенность, пишет Time. Отмечается, что инцидент произошел в январе текущего года.
Спутники Путина "напали" на объект США в космосе
Так, два российских спутника – "Космос 2542" и "Космос 2543" – оказались недалеко от американского, обозначенного как USA-245 и известным американским экспертам под названием КН-11.
Тревогу забил глава командования Космическими силами США Джон Рэймонд. По его мнению, подобные действия российских спутников являются необычными и тревожными.
"Потенциально, в космосе может возникнуть опасная ситуация", – предупредил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око", запущенный еще в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.
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