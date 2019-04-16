"Это мое личное мнение!" Украинский политолог оправдался за шутку о Нотр-Даме

Украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец, который неудачно пошутил о пожаре в соборе Парижской Богоматери и кандидате в президенты Владимире Зеленском, принес свои извинения.

"Была ли шутка за гранью. Да, была. Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток 95-го квартала?" — написал он в Facebook.

Тем не менее, по словам политолога, президент Франции и посол в Украине сочли возможным сесть за один стол с человеком, который является автором многих шуток, за которые в Европе он давно бы оказался без работы.

"Разве это я называл свою страну немецкой порноактрисой и сравнивал жителей Западной Украины с умственно неполноценными? Мы живем в век интерпретаций и полуправды. Мое мнение остается лично моим, нравится оно вам или нет. Сейчас вам не запрещают читать и смотреть те или иные вещи. Нет, вам просто предлагают "правильную" интерпретацию", — отметил Березовец.

Тарас Березовец Facebook Тараса Березовца

Он добавил, что фабрика троллей Зеленского спустила на него всех собак, размещая сотни совершенно идентичных постов одними словами в сотнях профилей.

"Действовали системно, нагло, открыто. Можете убедиться в этом сами. Уже совсем скоро с этой жесткой реальностью предстоит столкнуться любому из вас, кто посмеет высказать толику критики в адрес Зеленского. Эта машина никуда не исчезнет после выборов. И эта машина не имеет ничего общего со свободой слова, ее цель — запугивать и травить любого несогласного с "генеральной линией", — подчеркнул политолог.

Относительно Парижского собора он отметил, что его потеря является безусловной трагедией для мировой культуры.

"Я скорблю о его утере вместе со всей французской нацией. Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, очевидцы опубликовали в сети кадры, на которых запечатлены последствия пожара внутри собора Парижской Богоматери.

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