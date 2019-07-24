"Спусти меня в канализацию": семья Доренко исполнила его последнюю волю

Прах российского журналиста Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи (Крым).
Это сделала жена россиянина Юлия Доренко и его двое детей. При этом видео прощания с мужем женщина опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).
"Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своем духе: "Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву", – написала она.
Сергей Доренко
МК
Доренко добавила, что была рада побывать в Крыму. "Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе. Но даже сейчас я не могу написать – "вот и всё". Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас", – подчеркнула россиянка.
Юлия Доренко и ее дети
instagram.com/i.dorenko
Сергей и Юлия Доренко
instagram.com/i.dorenko
Напомним, Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи, но потом его семья переехала в Россию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский журналист Сергей Доренко скончался в возрасте 59 лет. Ему внезапно стало плохо, когда он управлял мотоциклом.
Церемония его похорон была сорвана в последний момент – вдове отказались выдавать тело из-за заявления дочерей от первого брака: они предположили, что отца отравили.
Часть праха российского журналиста захоронили 18 мая на Троекуровском кладбище в Москве.
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