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"Спусти меня в канализацию": семья Доренко исполнила его последнюю волю

4.7т Читать материал на украинском

Прах российского журналиста Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи (Крым).

Это сделала жена россиянина Юлия Доренко и его двое детей. При этом видео прощания с мужем женщина опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своем духе: "Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву", – написала она.

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Сергей Доренко

Сергей Доренко

МК

Доренко добавила, что была рада побывать в Крыму. "Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе. Но даже сейчас я не могу написать "вот и всё". Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас", – подчеркнула россиянка.

Юлия Доренко и ее дети

Юлия Доренко и ее дети

instagram.com/i.dorenko

Сергей и Юлия Доренко

Сергей и Юлия Доренко

instagram.com/i.dorenko

Напомним, Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи, но потом его семья переехала в Россию.

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Персона
Сергей Доренко
Место
Украина
Теги
Россия смерть видео Новости Крыма Новости России
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Комментарии
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
да...судя по нижнему фото-сезон в Керчи-"в разгаре"...))) при Украине было-не протолкнуться...праху Доренко теперь будет спокойно...
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
"Он родился в Керчи, потом его семья переехала в Россию." Правильнее было написать, что он родился и до 1991 года жил в СССР.
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Сало Уронили
Сало Уронили
а шо там голову Гонгадзе уже нашли?а ,есть Шеремет подорванный сбу.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Сало Уронили, -сваю голову найди...в сале...)
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