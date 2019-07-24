"Спусти меня в канализацию": семья Доренко исполнила его последнюю волю

Прах российского журналиста Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи (Крым).

Это сделала жена россиянина Юлия Доренко и его двое детей. При этом видео прощания с мужем женщина опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своем духе: "Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву", – написала она.

Сергей Доренко МК

Доренко добавила, что была рада побывать в Крыму. "Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе. Но даже сейчас я не могу написать – "вот и всё". Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас", – подчеркнула россиянка.

Юлия Доренко и ее дети instagram.com/i.dorenko

Сергей и Юлия Доренко instagram.com/i.dorenko

Напомним, Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи, но потом его семья переехала в Россию.

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