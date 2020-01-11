"Спровоцировали США!" В России заступились за Иран касаемо сбития самолета МАУ

В Госдуме России заявили, что осуждают действия Ирана, который признался в случайном сбитии украинского самолета Boeing 737 в Тегеране.

Однако считают, якобы на такой удар его спровоцировали США. Таким мнением поделился зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин, сообщают "РИА Новости".

"Конечно же, мы осуждаем как действия США, так и действия Ирана в этой части... Но должны помнить, что спровоцировали Иран на ответный удар Соединенные Штаты Америки", – сказал он.

В России вступились за Иран по сбивания самолета МАУ

Российский депутат также подчеркнул, что действия Штатов не соответствуют нормам современного международного права.

"То, что Иран сбил украинский Boeing – это не позиция государства, а частная ошибка одного из лиц... Неправильно нажал ту же кнопку, пуск произвел неправильно", – заявил Швыткин.

При этом отметил, что в непреднамеренность действий со стороны Ирана можно верить. Ведь к расследованию авиакатастрофы иранская сторона пригласила все заинтересованные силы: США, Канаду и Украину.

"Иран не стал ничего укрывать, закрывать, а признал публично – я бы акцентировал внимание на данном факте", – подытожил свои высказывания Швыткин.

Со своей стороны глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев добавил, что признание Ираном вины в крушении украинского самолета "должно закрыть этот трагический инцидент". При условии, если расследование причин трагедии не докажет преднамеренность действий иранских военных, передает "Интерфакс".

"Трагический инцидент. Людей не вернуть. Признание ошибки, пусть и не сразу, и выражение сожаления достойны того, чтобы быть принятыми. С надеждой, что уроки будут извлечены и меры будут приняты всеми заинтересованными сторонами", – заявил Косачев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент Ирана Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

При этом Россия стала на защиту Ирана после крушения Boeing 737 МАУ. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что для обвинений Тегерана якобы нет никаких оснований.

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