Спросите Руди: CNN раскрыл неожиданные факты связи Трампа с украинскими бизнесменами

Президент Дональд Трамп минимум десять раз встречался с задержанными в США американскими бизнесменами украинского происхождения Львом Парнасом и Игорем Фруманом.
Об этом сообщает телеканал CNN, что нашел доказательства прямых контактов главы Белого дома с бизнесменами в период с марта 2014 по декабрь 2018 года.
Так, были предоставлены фото, сделанные во время президентской кампании Трампа. Также подтверждены факты встречи на мероприятиях по сбору пожертвований, личного ужина с президентом, а также во время празднования Хануки в Белом доме с президентом, вице-президентом и личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.
При этом ни адвокаты обоих задержанных, ни Джулиани, ни представители Белого дома не ответили на вопросы о связях Трампа с Фруманом или Парнасом.
"Я их не знаю. Я ничего не знаю, что они делают. Может они были клиентами Руди. Вы должны спросить Руди", – лично заявил Трамп.
Парнас и Фруман
ВВС
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США 10 октября задержали бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые помогали адвокату президента Штатов Дональда Трампа в связанных с Украиной делах. Они занимались сбором средств в комитете, помогавшем адвокату Руди Джулиани в расследовании дела демократа Джо Байдена.
Позже в США суд взял под стражу с возможностью залога бизнесменов Фрумана и Парнаса, которых подозревают в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Сумма залога – миллион долларов для каждого.
По данным СМИ, они также работали на украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
При этом Парнас заявил, что Украина знала, что США заморозят военную помощь, если Киев не начнет расследовать уголовное дело против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Также в США арестовали бизнесмена украинского происхождения, гражданина Штатов Андрея Кукушкина. Его подозревают в нарушении правил финансирования избирательной кампании Трампа.
В США арестовали бизнесмена Дэвида Корреа, который фигурирует в громком деле против Игоря Фрумана и Льва Парнаса.
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