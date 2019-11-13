Спросите Руди: CNN раскрыл неожиданные факты связи Трампа с украинскими бизнесменами

Президент Дональд Трамп минимум десять раз встречался с задержанными в США американскими бизнесменами украинского происхождения Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

Об этом сообщает телеканал CNN, что нашел доказательства прямых контактов главы Белого дома с бизнесменами в период с марта 2014 по декабрь 2018 года.

Так, были предоставлены фото, сделанные во время президентской кампании Трампа. Также подтверждены факты встречи на мероприятиях по сбору пожертвований, личного ужина с президентом, а также во время празднования Хануки в Белом доме с президентом, вице-президентом и личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

При этом ни адвокаты обоих задержанных, ни Джулиани, ни представители Белого дома не ответили на вопросы о связях Трампа с Фруманом или Парнасом.

"Я их не знаю. Я ничего не знаю, что они делают. Может они были клиентами Руди. Вы должны спросить Руди", – лично заявил Трамп.

Парнас и Фруман ВВС

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