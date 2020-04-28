Лекарство в виде назального спрея, выпускаемое на рынке под названием Neumifil, якобы может предотвратить проникновения в клетки легких коронавируса COVID-19.

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Об этом, ссылаясь на исследование Университета Сент-Эндрюса в Шотландии, пишет Daily Mail. Согласно результатам лабораторных экспериментов, этот противовирусный препарат способен "блокировать" новый коронавирус.

Указывается, что Neumifil был разработан для лечения гриппа. Действующее вещество препарата может связываться с белками в форме "шипов" на внешней стороне вируса и останавливать его фиксацию в клетках дыхательных путей человека.

Neumifil может использоваться для предотвращения заражения коронавирусом, предположили ученые Daily Mail

"До сих пор проводились только лабораторные анализы, но результаты дают надежду на то, что препарат может быть использован у пациентов с COVID-19", – отметило издание.

Neumifil работает, блокируя взаимодействие коронавируса со структурами, называемыми рецепторами ACE-2 в дыхательных путях, которые являются "дверным проемом" для вируса в организм. Эти рецепторы являются предметом исследования ученых, пытающихся остановить пандемию.

Некоторые предполагают, что никотин может снижать количество рецепторов, блокируя доступ вирусам в организм. Это может пояснять исследования, в которых заявляется о более низком уровне серьезных заболеваний при заражении COVID-19 у курильщиков. Другие исследования, однако, показали, что курение повышает уровень рецепторов АПФ-2.

Neumifil был создан Pneumagen Ltd, дочерней компанией из Университета Сент-Эндрюса, которая специализируется на новых методах лечения инфекционных заболеваний и рака.

В отличие от большинства противовирусных препаратов, которые атакуют вирусы, он работает, связываясь с молекулами сахара как на поверхности клеток – в дыхательных путях и легких – так и на вирусе.

Это препятствует способности вируса атаковать дыхательные клетки, фиксируя его уникальные белки-"шипы" на рецепторах АСЕ-2.

"Классические противовирусные препараты фактически атакуют некоторую часть механизма вируса, в то время как наше лекарство фактически препятствует проникновению вируса в клетки.

Мы предполагаем, что его можно принимать в виде назального спрея еженедельно или через день", – рассказал ведущий исследователь Гэри Тейлор, профессор биологии в Сент-Эндрюсе.

Препарат (показанный как mCBMs) работает, связываясь с вирусом и блокируя его от попадание на клетки дыхательных путей Daily Mail

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