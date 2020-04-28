Ученые исследуют эффективность спрея для носа в борьбе с COVID-19
Лекарство в виде назального спрея, выпускаемое на рынке под названием Neumifil, якобы может предотвратить проникновения в клетки легких коронавируса COVID-19.
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Об этом, ссылаясь на исследование Университета Сент-Эндрюса в Шотландии, пишет Daily Mail. Согласно результатам лабораторных экспериментов, этот противовирусный препарат способен "блокировать" новый коронавирус.
Указывается, что Neumifil был разработан для лечения гриппа. Действующее вещество препарата может связываться с белками в форме "шипов" на внешней стороне вируса и останавливать его фиксацию в клетках дыхательных путей человека.
"До сих пор проводились только лабораторные анализы, но результаты дают надежду на то, что препарат может быть использован у пациентов с COVID-19", – отметило издание.
Neumifil работает, блокируя взаимодействие коронавируса со структурами, называемыми рецепторами ACE-2 в дыхательных путях, которые являются "дверным проемом" для вируса в организм. Эти рецепторы являются предметом исследования ученых, пытающихся остановить пандемию.
Некоторые предполагают, что никотин может снижать количество рецепторов, блокируя доступ вирусам в организм. Это может пояснять исследования, в которых заявляется о более низком уровне серьезных заболеваний при заражении COVID-19 у курильщиков. Другие исследования, однако, показали, что курение повышает уровень рецепторов АПФ-2.
Neumifil был создан Pneumagen Ltd, дочерней компанией из Университета Сент-Эндрюса, которая специализируется на новых методах лечения инфекционных заболеваний и рака.
В отличие от большинства противовирусных препаратов, которые атакуют вирусы, он работает, связываясь с молекулами сахара как на поверхности клеток – в дыхательных путях и легких – так и на вирусе.
Это препятствует способности вируса атаковать дыхательные клетки, фиксируя его уникальные белки-"шипы" на рецепторах АСЕ-2.
"Классические противовирусные препараты фактически атакуют некоторую часть механизма вируса, в то время как наше лекарство фактически препятствует проникновению вируса в клетки.
Мы предполагаем, что его можно принимать в виде назального спрея еженедельно или через день", – рассказал ведущий исследователь Гэри Тейлор, профессор биологии в Сент-Эндрюсе.
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