Спор России и Японии из-за Курил: рассекречены документы с условием по двум островам

Япония в 1960 году соглашалась на возвращение двух островов — Шикотана и Хабомаи, при условии, что СССР признает "некие потенциальные возможности" в районе двух других островов — Кунашира и Итурупа, например, "обеспечение гарантий безопасного промысла".

Об этом говорится в рассекреченных Министерством иностранных дел Японии документах о переговорах с США по Курильским островам, пишет UrduPoint News.

В документе отмечается, что такое требование поступило от японских рыбаков в 1959 году. Моряки настаивали, чтобы мирное соглашение было заключено быстро, даже при том, что японское общество может не поддержать его положения.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы "северными территориями" и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

Острова оказались в составе СССР после капитуляции Японской империи во Второй мировой войне. Сегодня на спорных островах проживают около 17 тысяч россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Япония готова пойти на переговоры с Россией по заключению мирного договора, который разрешит территориальный спор между государствами.

В феврале 2018-го российский спецназ водрузил флаг РФ над Южными Курилами. Такая реакция последовала в ответ на митинги в Токио, где японцы в очередной раз заявили, что острова принадлежат им.

В сентябре текущего года в правительстве Японии резко осадили Путинаи отказались подписывать мирное соглашение. Прозвучало заявление о том, что страна не собирается налаживать отношения с РФ, пока та не вернет ей Курильские острова.

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