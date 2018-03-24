Сползает в болото: путинскому режиму поставили диагноз

Российская Федерация постепенно сползает в "фашистское" болото, но предпосылок крушения нынешнего режима пока не видно.

Об этом на своей странице в Facebook написал российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Сам президент России Владимир Путин, пишет оппозиционер, превратился в безумного диктатора.

"В превращении подполковника КГБ - мечтавшего, по его собственным словам, о карьере олигарха, но неожиданным поворотом судьбы вознесенного на самую вершину власти - в безумного диктатора, способного спалить весь мир в огне ядерного апокалипсиса, есть немалый вклад и отечественных властителей дум, интеллигентских чистоплюев, много лет, ради собственного комфорта и благополучия, постоянно находивших оправдания постепенного сползания России в фашистское болото", - написал Каспаров.

"На протяжении всех лет путинского правления диктатура шаг за шагом укреплялась, и на сегодняшний день внутри России пока не видно предпосылок крушения режима. Однако еще 10 лет назад у нас были шансы изменить негативный тренд развития страны, но каждый год либеральная интеллигенция, пугая нас угрозой фашизма и революциями, брезгливо отмахивалась от попыток организации сопротивления набиравшей обороты путинской диктатуре", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", Каспаров объяснил, в чем Путин потерпел неудачу.