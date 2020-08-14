Спецслужбы США обвинили Россию в создании нового интернет-вируса "Дроворуб"

Агентство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований обвинили российских хакеров в запуске интернет-вируса "Дроворуб".

Они утверждают, что Главное разведывательное управление России использовало инструмент для взлома компьютеров на базе операционной системы Linux, сообщает Reuters.

Системы Linux повсеместно используются в системах национальной безопасности, Министерстве обороны и промышленной базе обороны, а также в более широком сообществе специалистов по кибербезопасности.

В США назвали "Дроворуб" представляющим "новое понимание российского арсенала цифрового оружия".

"Вредоносная программа может иметь широкое распространение, если защитники сети не примут меры против нее", – сказал Рейтер Кеппел Вуд, главный операционный директор Управления кибербезопасности АНБ.

"Дроворуб" – это "швейцарский армейский нож" возможностей, который позволяет злоумышленнику выполнять множество различных функций, таких как кража файлов и удаленное управление компьютером жертвы", – добавил Стив Гробман, технический директор компании McAfee, занимающейся кибербезопасностью.

Как писал OBOZREVATEL ранее, британские хакеры пытались взломать более 300 SIM-карт для похищения денег с банковских счетов.