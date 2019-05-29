Спецпрокурор США Мюллер подал в отставку после расследования по России: подробности

Специальный прокурор США Роберт Мюллер в среду, 29 мая, заявил об уходе в отставку.

Он уточнил, что принял такое решение в связи с окончанием расследования обстоятельств вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, пишет Reuters в Twitter.

По словам спецпрокурора, его письменный отчет по этому делу "должен говорить сам за себя".

Роберт Мюллер BBC

"Я самостоятельно принял решение. Никто не призывал меня этого делать", – сказал он во время пресс-конференции, на которой впервые за два года, с момента назначение его на должность, публично прокомментировал расследование обстоятельств вмешательства РФ в выборы.

При этом его речь длилась всего 10 минут. После заявления на вопросы журналистов Мюллер отвечать не стал.

MORE: Mueller outlines Russian interference in 2016 presidential election pic.twitter.com/JGYLOJUQ3a — Reuters Top News (@Reuters) May 29, 2019

Напомним, что в конце марта текущего года Роберт Мюллер завершил двухлетнее расследование и передал свой отчет по делу генеральному прокурору США Уильяму Барру.

Как писал OBOZREVATEL:

Спецслужбы США инкриминировали вмешательство России в американский избирательный процесс с 2016 года. Расследованием этого дела с мая 2017 года занимался бывший директор ФБР Мюллер.

Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Об этом же утверждали в Москве.

Влиятельное издание The Washington Post распространило информацию, что Трамп встречался с Путиным пять раз, однако ни разу глава Белого дома не давал подробного отчета перед своей администрацией.

Позже Трамп отреагировал на скандал, заявив, что ему все равно.

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