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Спецпрокурор США Мюллер подал в отставку после расследования по России: подробности

1.7тЧитать материал на украинском

Специальный прокурор США Роберт Мюллер в среду, 29 мая, заявил об уходе в отставку.

Он уточнил, что принял такое решение в связи с окончанием расследования обстоятельств вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, пишет Reuters в Twitter.

По словам спецпрокурора, его письменный отчет по этому делу "должен говорить сам за себя".

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Роберт Мюллер

Роберт Мюллер

BBC

"Я самостоятельно принял решение. Никто не призывал меня этого делать", – сказал он во время пресс-конференции, на которой впервые за два года, с момента назначение его на должность, публично прокомментировал расследование обстоятельств вмешательства РФ в выборы.

При этом его речь длилась всего 10 минут. После заявления на вопросы журналистов Мюллер отвечать не стал.

Напомним, что в конце марта текущего года Роберт Мюллер завершил двухлетнее расследование и передал свой отчет по делу генеральному прокурору США Уильяму Барру.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Роберт Мюллер
Место
США
Тег
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Каждый, кто кричал "Это Путин виноват", должен уйти . Мюллер ушёл, Мэй ушла, ждём всех остальных. Пора уже начинать умнеть.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Старая карга клинтон что повесилась?!)))
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