Спецоперация по "вагнеровцам": Бутусов рассказал, чем Украина "купила" Турцию

Турецкие спецслужбы захватили в Одессе одного из самых разыскиваемых турками курдских боевиков Ису Озера по договоренности со Службой безопасности Украины.

Как заявил в Facebook журналист Юрий Бутусов, таким образом Украина "расплатилась" с Турцией за содействие в провалившейся спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

Он напомнил, что Озер бежал из Турции и был внесен в "красный" список самых разыскиваемых преступников.

"На каком основании мы выдали Озера и какой суд принял такое решение – неизвестно. Поэтому в чем именно заключаются его преступления и были ли они вообще, мы не знаем, мы можем считаться только с самим фактом, что его захватили как террориста", – отметил Бутусов.

По его данным, в обмен на задержание преступников, которых разыскивали спецслужбы Турции, спецслужбы Украины могли получить содействие в операции по задержанию "вагнеровцев".

"Рейс турецкого самолета 25 июля из Минска в Стамбул мог, по естественным причинам, приземлиться на территории Украины. Это зависело от решения экипажа самолета, у которого мог возникнуть целый ряд законных поводов принять решение об экстренной посадке… К сожалению, в результате предательства операция по захвату террористов была провалена", – подчеркнул журналист.

Турецкие спецслужбы захватили в Одессе курда Ису Озера aa.com.tr

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