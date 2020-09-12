Спецоперация по "вагнеровцам": Бутусов рассказал, чем Украина "купила" Турцию
Турецкие спецслужбы захватили в Одессе одного из самых разыскиваемых турками курдских боевиков Ису Озера по договоренности со Службой безопасности Украины.
Как заявил в Facebook журналист Юрий Бутусов, таким образом Украина "расплатилась" с Турцией за содействие в провалившейся спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнера".
Он напомнил, что Озер бежал из Турции и был внесен в "красный" список самых разыскиваемых преступников.
"На каком основании мы выдали Озера и какой суд принял такое решение – неизвестно. Поэтому в чем именно заключаются его преступления и были ли они вообще, мы не знаем, мы можем считаться только с самим фактом, что его захватили как террориста", – отметил Бутусов.
По его данным, в обмен на задержание преступников, которых разыскивали спецслужбы Турции, спецслужбы Украины могли получить содействие в операции по задержанию "вагнеровцев".
"Рейс турецкого самолета 25 июля из Минска в Стамбул мог, по естественным причинам, приземлиться на территории Украины. Это зависело от решения экипажа самолета, у которого мог возникнуть целый ряд законных поводов принять решение об экстренной посадке… К сожалению, в результате предательства операция по захвату террористов была провалена", – подчеркнул журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
боевики российской ЧВК "Вагнера" были задержаны в Беларуси 29 июля. Позднее выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Офис генерального прокурора Украины направил Минску запрос об аресте тех, кто участвовал в войне на Донбассе.
Изначально Лукашенко пообещал, что выдаст указанных лиц Украине, но при условии, что будут предоставлены доказательства их вины. Однако в результате он выдал почти всех их России.
Первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен глава Офиса президента Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ЧВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.