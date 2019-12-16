Убивал оппонентов Лукашенко: бывший спецназовец Беларуси сделал громкое признание

Бывший боец спецназа Министерства внутренних дел Беларуси 41-летний Юрий Гаравский признался, что принимал участие в похищениях и убийствах оппонентов президента Александра Лукашенко.

Соответствующее видеоинтервью опубликовало Deutsche Welle (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Гаравский сообщил, что в 1999-2003 годах был бойцом СОБРа – специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. По словам мужчины, по приказу сверху вместе с сослуживцами он похитил и убил экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию.

Бывший спецназовец признался в убийствах оппонентов Лукашенко Скриншот из видео

Примечательно, что все три преступления так и не были расследованы в Беларуси. Гаравский же заверил, что может показать места захоронения оппонентов Лукашенко на карте. Кроме того, отмечается, что мужчина показал документы, подтверждающие его слова.

По словам Гаравского, все поручения их группа получала от командира Дмитрия Павловского. Именно он и выполнял основную часть преступлений.

Отмечается, что в целях безопасности в октябре 2018 года Гаравский переехал в одну из немецкоязычных стран Европы, которую не называют. Однако он настоял на том, чтобы упомянутое интервью вышло под его именем.

Юрий Захаренко Скриншот из видео

Виктор Гончар belaruspartisan.by

Анатолий Красовский Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый президент Беларуси Станислав Шушкевич обрушился с обвинениями на Лукашенко из-за сближения власти с Россией.

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