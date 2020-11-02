Очевидцы выложили видео с задержанием подозреваемых в Вене

Австрийская полиция вечером 2 ноября якобы задержала четырех из семи подозреваемых в совершении терактов в Вене, один был ликвидирован.

Задержание провели на площади Грабен в центре Вены, сообщили СМИ, а очевидцы показали соответствующие кадры. Отметим, что официального подтверждения полиция не сделала.

Задержание террористов

Видео ареста возможных преступников сняли местные жители.

Кроме того, очевидцы сняли часть спецоперации силовиков по задержанию еще одного подозреваемого.

Также пользователи выложили видео зачистки правоохранителями одного из ресторанов в центре Вены.

По информации полиции, стрельбу начали несколько человек, вооруженных автоматами. Они действовали в шести разных локациях.

Один нападавший был убит полицейскими. В результате теракта несколько человек получили ранения, в том числе один офицер полиции

Сообщается, что в больницах может находиться 15 человек. Представитель ассоциации здравоохранения Кристоф Мирау заявил, что трое раненых доставлены в клиники Вены.

Полиция задержала четверых террористов на площади Грабен Telegram Mash

Правоохранители задержали подозреваемых Telegram Mash

Для патрулирования Вены привлечены военны Telegram Mash

Нападение произошло возле площади Шведенплатц Google

Для патрулирования улиц Вены привлечены военные, в спецоперации задействованы вертолёты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре австрийской столицы 2 ноября произошла серия атак со стрельбой и взрывом, в результате которой погибли два человека и несколько получили ранения.

Кадр убийства случайного прохожего попал на видео.